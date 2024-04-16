امطيريد: الدبيبة يمهد لتمكين واشنطن من إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال محمد امطيريد، المحلل السياسي، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى لخلق بيئة مناسبة لها حتى تستطيع أن تفرض مستقبلًا إنشاء قواعد أمريكية خاصة بعد اتفاقية تدريب عسكري لبعض الكتائب في المنطقة الغربية، والتعاقد مع شركة أمريكية في المجال العسكري.

وأوضح امطيريد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هذه الاتفاقية مؤشر خطير على أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتأسيس معسكر لها في ليبيا كما حدث سابقًا في العراق، مشددا على أن الاتفاقيات الرسمية لا تتم إلا عن طريق المجالس التشريعية للدول.

وأضاف امطيريد أنه من المفترض ألا تقوم حكومة الدبيبة منتهية الولاية بإبرام أي اتفاقية إلا عن طريق المصادقة الرسمية من مجلس النواب وبالإجماع حسب نصوص المواد الدستورية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات يجب أن تكون مُعلنة ورسمية وواضحة وأن تكون مصالح متبادلة ولا تبنى على مصلحة طرف دون طرف، ولا تكون بهيمنة طرف على آخر، مثلما تعمل أمريكا اليوم مستغلة ضعف الدولة الليبية حتى تمرر مصالحها في المنطقة.

وأكد امطيريد أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تولي الملف الليبي بشكل مباشر بعيدًا عن الوكالة التي كانت توليها أمريكا لحلفائها، لوقف نفوذ دول أخرى في ليبيا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من فقدان ملف ليبيا بعد خسارة دول أفريقية كبيرة، لذلك قامت بتدريب عسكري لبعض الكتائب في المنطقة الغربية لتقوية نفوذها في ليبيا.

وأشار امطيريد إلى أن أمريكا تسعى للسيطرة على ليبيا وتتفاوض مع تركيا على الخروج من ليبيا مقابل أن تمدد صلاحيات تركيا في ليبيا، لأن أمريكا لا تريد فقدان الحليف التركي لها، لافتا إلى أن تركيا شريكة لأمريكا في كل الملفات خاصة بعدما وقعت اتفاقية تدريب قوات عسكرية مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية

وشدد امطيريد على أن واشنطن تسعى للسيطرة على المؤسسات الليبية، عن طريق حراك عسكري، وعن طريق تكليف الأمريكية ستيفاني خوري نائب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الذي سوف تنتهي مهمته في أكتوبر المقبل، وسيتم تكليف مستشارته بمهام البعثة كما حدث مع المبعوثة المُكلفة السابقة ستيفاني ويليامز.

وأضاف امطيريد أن هناك أطماع كبيرة حول ليبيا خاصة وأنها دولة مطلة على خمس حدود، بالإضافة للكثير من المزايا التي تحظى بها، لافتا إلى أن الغرب يعتبرها هدفا ومن الضروري أن تكون رهينة له.