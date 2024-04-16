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المفوضية الوطنية: ماضون في التحضير للانتخابات.. وننتظر الحكومة الجديدة

16 أبريل، 2024 4:10 م
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المفوضية الوطنية: ماضون في التحضير للانتخابات.. وننتظر الحكومة الجديدة

أخبار ليبيا 24

أكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية ماضية في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين (27) و(28) لسنة 2023 في شأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.

وقال المجلس، في بيان بشأن آخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية للمرحلة الانتقالية، إنّه في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية.

ويقر السياسيون الرئيسيون في ليبيا على غرار البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة للجيش ورئيس المجلس الرئاسي بحاجة البلاد لحكومة جديدة موحدة لتنظيم العملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، بينما يتمسك عبدالحميد الدبيبة بحكومته “منتهية الولاية”، وبإشرافها على الانتخابات.

المفوضية الوطنية: ملتزمون بشكل كامل

كما أكّد المجلس، أن المفوضية ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ ما أُحيل إليها من قوانين، ومستعدة بشكل تام للبدء في وضع هذه القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ.

المفوضية الوطنية: ماضون في التحضير للانتخابات.. وننتظر الحكومة الجديدة

وقال المجلس، إنّه أصدر قراره رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، مشيرًا إلى أنّه خطوة متقدمة اتخذها في إطار التحضير للانتخابات العامة.

ودعا مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.

وأكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحمل مسؤولياته اتجاه الأمانة التي حُمّل بها، داعيًا مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامه دون قيد أو شرط.

وقال، إن الإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدرًا للثقة التي نعتمد عليها في كسب ثقة الليبيين والرأي العام.

 

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16 أبريل، 2024 4:10 م
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