المفوضية الوطنية: قريبًا سنبدأ في تنفيذ الانتخابات البلدية

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قال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إنّه سيُعلن قريبًا البدء في تنفيذ الانتخابات البلدية التي يتطلع إليها مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام (2024).

وأوضح المجلس في بيان، إن ذلك يأتي تنفيذًا للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخاب المجالس البلدية، ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023.

المفوضية الوطنية: هذا سبب التأخير

وقال المجلس، إن التأخير القائم في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها؛ يرجع إلى عدد من التحديات الفنية والإدارية.

وأضاف، أن منظومة تسجيل الناخبين خضعت إلى إعادة بناء (جزئي) لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معًا.

وقال: “كما إن بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقًا لما أُحيل إلى الحكومة من تقديرات كان له النصيب الأوفر في تأخر انطلاق تنفيذ هذه العملية”.

وأشار مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات إلى إصداره للقرار رقم (54) لسنة 2024 القاضي بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام (2024) إلى العملية الانتخابية.

وقال المجلس، إن عدد المجالس البلدية المستهدفة ارتفع إلى (106) مجلس بلدي وسيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ.

وعلى صعيد العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، قال المجلس: “إن المفوضية تُهيب بالجهات التي اعتمدت نُظمها الأساسية بأن تبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تقره نظمها الأساسية”.

ونبّه مجلس المفوضية الوطنية إلى أن عدم الاستجابة لهذا النداء خلال (4) أشهر من تاريخ الاعتماد سيضطرها إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وانشطتها من عدمه.