“الكبير” يناقش وحدة ميزانية “الوطنية للنفط” مع المجلس الأطلسي

أخبار ليبيا 24

بهدف إقرار ميزانية موحدة للمؤسسة الوطنية للنفط، اجتمع الصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي، بأعضاء المجلس الأطلسي، في مقر المجلس بعاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، وناقش المجتمعون مستجدات السياسة والاقتصاد في ليبيا.

كما بحث المجتمعون، وفقا لبيان المصرف على منصته بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، دعم المؤسسة الوطنية للنفط، سعيًا لضمان ثبات معدلات إنتاج النفط، وارتفاعها مستقبلا، وأكدوا التنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن وحدة الميزانية.

وناقشوا كذلك سياسات المصرف المركزي في مواجهة التحديات، بغرض ضمان الاستدامة المالية لليبيا، وتطرق النقاش إلى التغيرات الجيوسياسية الدولية.تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأطلسي يعد مؤسسة بحثية غير حزبية، وقادرة على التأثير في المشهد العالمي.

جرى تأسيس المجلس في عام 1961، ويعتبر بمثابة منتدى بالنسبة للسياسيين ورجال الأعمال في كل العالم، وتضطلع المؤسسة بمهمة إدارة 10 مراكز إقليمية وبرامج وظيفية، تختص بالأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

صراعات داخلية

وفي وقت سابق، اجتمع “الكبير”، بأعضاء اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، بهدف بحث إجراءات فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي بشكل موقت وقضية العملة المزورة.

وكان المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد قرر فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية، بنسبة قدرها 27%، حتى نهاية 2024، وخاطب مصرف ليبيا المركزي المصارف، لتنفيذ القرار، الذي أثار جدلا كبيرًا ومستمرًا حتى الآن.

وفي المقابل، رفض المجلس الأعلى للدولة، الإجراءات، وطالب بمحاولة علاج أساس المشكلة بشكل مختلف.