أكثر 5 دول عربية تصديرا لـ “الغاز المسال” في الربع الأول من 2024

أخبار ليبيا 24

سجّلت صادرات الغاز المسال من الدول العربية (ليبيا ليست من ضمنها) تراجعًا في الربع الأول من عام 2024 إذ تجاوزت نسبة التراجع أكثر من 2.2% على أساس سنوي.

ووفقًا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، فإن هذا التراجع جاء بفعل الانخفاض الحاد في الصادرات المصرية.

وبلغت حجم الصادرات من الغاز الطبيعي المسال نحو 29 مليون طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى (يناير- فبراير-مارس) 2024.

وكان حجم الصادرات في نفس الفترة من العام 2023 بلغ نحو 29.67 مليون طن.

وتراجعت إمدادات مصر إلى السوق العالمية بأكثر من 78%، متجاوزًا زيادة الإمدادات من جميع الدول المصدرة الأخرى، وهي (قطر وسلطنة عمان والجزائر والإمارات).

معدلات تصدير الغاز المسال

وبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة؛ فإن الصادرات الإماراتية حققت أعلى معدل نمو عربيًا من حيث النسبة المئوية على أساس سنوي، تلتها كل من الجزائر وقطر وسلطنة عُمان.

وارتفعت صادرات الإمارات من الغاز المسال خلال الربع الأول من 2024، بنسبة تزيد على 5.3% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2023، البالغة 1.49 مليون طن.

وحلّت الجزائر ثانيا في أعلى معدل نمو في الصادرات العربية خلال الربع الأول من 2024، بنحو 3.4%، إذ ارتفعت إمداداتها إلى 3.01 مليون طن، مقابل 2.91 مليون طن في الربع نفسه من 2023.

وزادت صادرات قطر من الغاز المسال بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من 2024، لتصل 20.87 مليون طن.

وهذا جعلها في الترتيب الثالث عربيًا من حيث نسبة النمو على أساس سنوي.

وقطر تعد أكبر مصدر عربيًا؛ إذ استحوذت وحدها على 72% من إجمالي صادرات الغاز المسال العربية خلال الربع الأول من 2024.

وزادت صادرات سلطنة عمان من الغاز المسال بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 3.14 مليون طن، مقارنة بنحو 3.12 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي.