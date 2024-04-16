العريبي: قطار الإعمار مستمر في العمل حتى يتم إعادة إعمار الجنوب

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قال رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، أن الحكومة الليبية جاءت إلى سبها لتستمع لكافة المطالب ولتطلع على أرض الواقع على كافة الاحتياجات والخدمات التي تحتاجها المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الحكومة الليبية الموسع والذي عقد مع عمداء البلديات فور وصول الحكومة إلى مدينة سبها اليوم الإثنين.

وأكد العريبي أن قطار الإعمار مستمر في العمل حتى يتم إعادة إعمار كافة مناطق

الجنوب ابتداءً من مدينة سبها.

وأضاف رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار: “وجب علينا الحضور جميعاً لمعاينة كافة الاحتياجات والنواقص لكي نشرع في أعمالنا”.

كما أكد العريبي أن كافة الآليات متواجدة في مدينة سبها لكي تنطلق في أعمالها

المكلفة بها من قبل رئيس الحكومة ورئيس صندوق التنمية والإعمار.

وبحث الاجتماع كافة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، المتمثلة في انعدام الطرق المعبّدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض ، وأيضا انعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء، وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، انطلاق قطار التنمية، مشيراً إلى أن الجنوب نقطة البداية به سوف تكون من مدينة سبها، ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب التي تعاني من عدم توفر أبسط مقومات الحياة.

كما أكد أنه سيتم استهداف المستشفيات وإعادة بناء ورصف الطرق وتعبيدها، وبناء المدارس وصيانة المباني الحكومية ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، وصيانة شبكات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات.