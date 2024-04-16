الحكومة تطلب سرعة تسليم “معلومات موقع السلماني الأثري”

أخبار ليبيا 24

طالبت وزارة السياحة بالحكومة الليبية، بقيادة أسامة حماد– بسرعة إصدار التوصيات النهائية المتعلقة بالموقع الأثري بمنطقة السلماني بمدينة بنغازي، والذي جرى اكتشافه مؤخرًا؛ وذلك لرفعها في تقرير إلى “حماد”.

والتقى علي قلمة، وزير السياحة، رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة الموقع، والتي جرى تشكيلها وفقا للقرار رقم 21 لسنة 2024، لمعرفة مستجدات القضية، بالتعاون مع مصلحة التخطيط العمراني.

ونشرت حكومة حماد تفاصيل اللقاء عبر صفتحتها على موقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي، صباح اليوم.

اكتشاف أثري مهم

تجدر الإشارة إلى أنه جرى تشكيل اللجنة، بمعرفة وزارة السياحة، بعد تلقي خطاب من لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ببنغازي، بخصوص احتمالية اكتشاف موقع أثري في السلماني.

وعقب تشكيل اللجنة، زارت الموقع الأثري على الفور، وسجلت المعلومات المبدئية، بغرض إرسالها لحكومة حماد، وذلك بشكل مؤقت حتى تعد تقريرها النهائي.

وبحسب المادة 7 من قانون 3 لسنة 1995، بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية- شارك مندوب عن وزارة السياحة ضمن تشكيل لجنة إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق مع الشهر الجاري، نشرت “ذا ناشيونال” الإنجليزية، تقريرا يؤكد أن ليبيا تسعى لإعادة قطعة أثرية “منحوتة”، يرجع تاريخها للقرن الرابع قبل الميلاد، وهي موجودة الآن بمتحف اللوفر في فرنسا، وقد سرقت خلال أحداث 2011، وظهرت بعد ذلك في باريس.

والقطعة عبارة عن تمثال جنائزي لرجل مجهول، وكان في مدينة شحات قبل تهريبه، ووصل إلى متحف اللوفر بعد 5 سنوات من سرقته.