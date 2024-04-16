“الأرصاد”: رياح قوية تزور الساحل من الخمس حتى بنغازي

أخبار ليبيا 24

توقع خبراء الطقس، هبوب رياح نشطة وقد تزيد قوتها، على الساحل بين مدينتي الخمس وبنغازي، وهي رياح غربية إلى شمالية.

وتتراوح سرعة تلك الرياح، بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم- بين 25 و35 عقدة، بينما أظهرت نشرة الصيد البحري، أن الساحل بداية من شحات ووصولا لطبرق، سيتأثر برياح ليست بسيطة.

وفيما يخص الساحل من رأس اجدير حتى سرت، تزيد السحب مع هطول أمطار قد تكون رعدية في بعض الأحيان، أما الرياح هناك فتكون غربية إلى شمالية، وتتراوح السرعة ما بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 و30 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 0.75 و1.50 متر، وتتراوح درجة الحرارة بين 16 و20 درجة مئوية، والرؤية تكون جيّدة، وتقل قيلا حينما يسقط المطر.

أمطار بطبرق

وبشأن الساحل بداية من الخليج إلى طبرق، تكون السماء نقية بسحب قليلة، تزيد في بعض الأوقات وقد تسقط كأمطار خفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح هناك جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وتصل السرعة بين 10 و30 عقدة، وتزيد يوم غد الأربعاء إلى 35 عقدة على ساحل شحات تحديدا.

أما بخصوص ارتفاع الموج في تلك المنطقة، فيتراوح بين 0.50 و2.00 متر، ويزيد غدا ليصل 2.75 على الساحل من بنغازي إلى طبرق، والبحر موجه خفيف، لكنه قد يضطرب يوم غد.

وبشأن درجة الحرارة، فتتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة، وقد تقل قليلا حال حدوث اضرابات في البحر، وفقا لخبراء الطقس.