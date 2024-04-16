إسماعيل: التدخل الدولي المتعدد في ليبيا يهدد سيادة الدولة

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن التدخل الدولي المتعدد في الملف الليبي يهدد سيادة الدولة، لافتا إلى أن الفيتو الدولي هو السبب الرئيسي في تعطيل الانتخابات وتعطيل أي توافقات ليبية ليبية تصل بالبلاد إلى تسوية سياسية وحكومة جديدة.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن كل الأطراف السياسية في ليبيا عاجزة عن توحيد أُطر الدولة وتشكيل حكومة موحدة، مشددا على أن جمع كل الأطراف لتشكيل حكومة واحدة، أمر حيوي لإجراء الانتخابات، ومن دونه صعب حل مشاكل الانقسام.

وأضاف إسماعيل أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين، كما يحاول أن يروج البعض، لافتا إلى أن سيادة القانون في ليبيا ضعيفة، ولا يمكن إقحام القضاء في المشاكل السياسية، معتبرا أن أي حديث عن تولي مجموعة من القضاة مسؤولية إدارة الانتخابات بدلاً من الحكومات والأجسام الحالية، أمر غير واقعي.

وأشار إسماعيل إلى أن مجلسي النواب والدولة شرعيتهما متآكلة، ولكنهما أقوى من باقي المؤسسات، ولا يمكن تجاوزهما في تشكيل الحكومة، مشددا على أن شرعية المؤسسات الليبية كلها متآكلة، وأن هذا أمر واضح للجميع بسبب استفحال الأزمات الاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأكد إسماعيل أن الملك إدريس كان ديكتاتورًا واستبعد الأحزاب وجرمها وجمد العملية السياسية واستبعد كل المعارضين من البلاد، وشكل وحده 11 حكومة في 18 عامًا وحل البرلمان.