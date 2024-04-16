أبو شيحة: إيرادات النفط في الربع الأول من 2024 بلغت 6 مليار دولار

قال سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد في حكومة الدبيبة منتهة الولاية، إن فائض الميزانية العامة وصل إلى عشرة مليار دينار خلال الربع الأول، مايمثل 8.5%من حجم الاقتصاد، مرجحاً أن تسجل الموازنة العامة فائضاً في الفترة المقبلة.

وأوضح أبو شيحة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن حجم الإيرادات النفطية للاقتصاد في الربع الأول 6 مليار دولار وميزانية العام 2023 كانت متعادلة بإيرادات غطت المصروفات، لافتا إلى أنه تمّ توجيه أكثر من 30% من الميزانية العامة خلال عامي 2022 و2023 لتنمية قطاع الكهرباء وتطوير الحقول النفطية ودعم إنتاج النفط.

وأضاف أبو شيحة أن فائض 2024 سيستغل بنفس الطريقة، لافتا إلى أن إنتاج النفط يمثل نحو 90%من نشاط ليبيا الاقتصادي ويمثل مصدر الدخل الرئيسي، موضحا أن إنتاج ليبيا من النفط يبلغ حالياً 1.220 مليون برميل يومياً.

وأكد أبوشيحة أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية رصدت 17 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة لزيادة انتاج ليبيا من النفط إلى 2 مليون برميل يومياً، لافتاً إلى أن سعر تعادل الموازنة العامة هو مابين 70 دولار إلى 73 دولار لكل برميل نفط.

وأشار أبوشيحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي بلغت 84 مليار دولار و 29 مليار، لافتا إلى أن الاحتياطيات الحرة عند 29 مليار دولار، مؤكدا أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لن تقترض من صندوق النقد الدولي