وكيل وزارة الداخلية يستأنف عمل الخطة المرورية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

في بيان صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، أصدر فرج قعيم وكيل الوزارة تعليمات بعودة الحملات المرُورية في الشارع العام وضبط المركبات المُخالفة التي لا تستوفي إجراءاتها، وردع ظاهرة الزجاج المُعتم، بالتعاون مع الشرطة العسكرية في بنغازي.

وأكد قعيم على ضرورة استئناف عمل الخطة المرورية التي تم وضعها سابقا، بعد انقضاء شهر رمضان و على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية الالتزام بعملها.

وبحسب البيان ضم الاجتماع الذي انعقد اليوم الإثنين، مديري إدارة السجون، واللواء نجيب بالط مدير الشرطة العسكرية التابعة لقوات القيادة العامة ، مع مُدير أمن بنغازي ورُؤساء إدارة العمليات الأمنية، والدعم المركزي، وجهاز دعم المُديريات.

انتشار شرطة المرور في شوارع بنغازي

وستتبع الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ القوانين المرورية استنادًا على القانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرقات العامة وتعديلاته. وحجز السيارات المخالفة 45 يومًا في الحجز الإداري وتغريم مالكيها ماليًا في حال عدم حيازة لوحات معدنية أو استكمال الفحص والتأمين وغيرها من المُخالفات.

وفي تصريحات سابقة عن الحملة المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية، قال قعيم: “المخالفات ستكون في هذه الحملة الموسّعة، عن طريق قسم المرور والتراخيص بحضور عضوٍ يُمثّله، بإسنادٍ من جهاز دعم المديريات وإدارة الدعم المركزي”. مُشيراً إلى أن الإفراج عن المركبات المحجوزة يُعتمد من ثلاث جهات هي المرورو جهاز دعم المديريات وإدارة الدعم المركزي