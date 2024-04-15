منهياً سيطرة بايرن ميونخ.. باير ليفركوزن بطلا للدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه

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حقق باير ليفركوزن لقبه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه 5-0 على فيردر بريمن، وبذلك أنهى سيطرة بايرن ميونيخ على الدوري منذ 11 عامًا.

فريق تشابي ألونسو، حقق رقما قياسيا في الدوري في 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة على بايرن مع تبقي خمس مباريا لنهاية الموسم.

ويمكن لألونسو إضافة المزيد من الألقاب هذا الموسم، بعد أن وصل إلى نهائي كأس ألمانيا ودور ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث يتقدم بايرن ليفركوزن 2-0 في مباراة الذهاب على وست هام يونايتد.

ولم يترك ليفركوزن أي شيء للصدفة وضمن فوزه باللقب في أول فرصة حيث سجل فلوريان فيرتز ثلاثية في فوز مدد مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 43 مباراة رائعة هذا الموسم.

وقال اللاعب الدولي الألماني فيرتز: “لا أستطيع أن أصف ذلك”. “أنا شخصياً ما زلت لا أستطيع أن أدرك أن هذا قد حدث. سأحتاج إلى بضع دقائق في غرفة تغيير الملابس لأفهم ما حققناه. “لم يكن بإمكاننا أن نتخيل شيئًا كهذا عندما ترى كيف سار الموسم السابق.”

وكان هدف تشابي ألونسو، الذي تولى تدريب ليفركوزن عندما كان في منطقة الهبوط في أكتوبر 2022، هو إنهاء هيمنة بايرن على الدوري الألماني

وقال ألونسو، الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني كلاعب مع بايرن في الفترة من 2015 إلى 2017: “ربما يكون الأمر صحيًا بالنسبة للدوري الألماني، وكذلك لكرة القدم الألمانية، أن يفوز فريق آخر”.

وتابع “إنها فرحة عظيمة وعلينا أن نستمتع بها. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق ما حققناه. وقال ألونسو: “إنها لحظة رائعة ونعم، سنرى ما سيحدث بعد ذلك”، في إشارة إلى الألقاب الأخرى التي يمكن لفريقه الفوز بها هذا الموسم. “ولكن الآن هو الوقت المناسب للاحتفال.”

وبهذا التتويج التاريخي تخلص ليفركوزن أخيرًا من سمعته كوصيف دائم بعد حصوله على المركز الثاني خمس مرات في الدوري وواحد في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن بداية النادي كانت كفريق عمالي لشركة الأدوية العملاقة باير منذ 120 عامًا، وهو استثناء نادر في ألمانيا، حيث يسيطر الأعضاء على معظم الأندية بموجب ما يسمى بقاعدة 50+1.