معظمهم أطفال.. السيول تقتل 16 شخصًا بسلطنة عمان

أخبار ليبيا 24

كشفت السلطات المحلية في سلطنة عمان، عن أن معظم الضحايا الـ16 الذين لقوا حفتهم بسبب السيول، من التلاميذ.

وهطلت أمطار غزيرة على السلطنة، بشكل غير مسبوق، ما تسبب في حدوث سيول تسببت في أضرار كثيرة، بشرية، وعلى مستوى البنية التحتية.

وبحسب بيان رسمي، صدر عن سلطات السلطنة، انجرفت مركبة بسبب السيول، ما أدى إلى وافاة 12 شخصا، من بينهم مواطنان وأجنبي، و9 تلاميذ، ووقع الحادث بمحافظة شمال الشرقية، على بعد نحو 150 كيلومترا من مسقط، عاصمة السلطنة.

اغلب الضحايا أطفال

بعد ذلك عثرت السلطات على 4 جثث، لـ3 أشخاص وطفل، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16 شخصًا، والنصيب الأكبر من الموت كان للأطفال.

وتعاني سلطنة عمان، منذ نحو يومين، من هبوب رياح شديدة وعواصف رعدية، وهطول أمطار بكميات ضخمة، تجمعت وأصبحت سيولا مدمرة.

واستجابة من السلطات هناك للأزمة، جرى غلق المدارس بكل أنواعها وفئاتها، في أغلب المناطق، واعتمدت بعض المدارس على الإنترنت لتعليم الطلاب.

وشاركت قوات الجو العمانية، بقوة، في جهود إنقاذ المواطنين، وسيرت طلعات جوية كثيرة لإجلاء أي عالق وسط السيول، بحسب ما نشره المركز الوطني لإدارة الطوارئ هناك.

ولا تزال التوقعات السيئة تلاحق السلطنة، إذ يستمر الطقس السيئ حتى غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، ورفعت جميع الأجهزة هناك حالة الاستعداد القصوى، تحسبا لوقوع أي حوادث جديدة.

وانهالت رسائل التعازي على السلطنة، منذ صباح اليوم، وتضمنت تعزية من الجيش الليبي، وأسامة حماد، رئيس الحكومة.