ماكرون: نقل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية ” أمر وارد”

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إنه قد ينقل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، المقرر انطلاقها على نهر السين، 26 يوليو المقبل.

وأوضح “ماكرون”، للإعلام الفرنسي، أن هناك خطتين لحماية حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، عبر نقله إلى مبنى “تروكاديرو”، بالقرب من برج إيفل وسط باريس، أو إلى ستاد “دو فرانس”، إن استدعى الأمر، وذلك في إطار بروتوكول أمني دقيق يجري تطبيقه حاليًا.

وأكد ساكن قصر الإليزيه، أن قوات الأمن الفرنسية تطبق خطة الحماية قبل بدء الحدث بأكثر من 3 أشهر، مشيرًا إلى أن مجال أمن الألعاب الأولمبية والأخرى المخصصة للمعاقين، مخصص له موارد كبيرة، قادرة على تأمينه.

ورأى خوف بعض المواطنين من التهديدات الإرهابية، أمر مفهوم، مشددا على أن البلاد جاهزة لمواجهة أي تهديد.

تشديد أمني لحضور الألعاب الأولومبية

وكشف عن أن من يريد الحضور سيخضع لإجراءات تفتيش، وقد تتأثر حركة المرور، وقال: “أتأسف لسكان المنطقة، فالقيود ستطال الأفراد والمؤسسات، بهدف الحماية.

وبحسب الجداول الرسمية، من المنتظر إقامة العرض الافتتاحي التقليدى للوفود المشاركة في الدورة، في نهر السين الشهير، باستخدام مراكب، لأول مرة تاريخياً.

وكان من المعتاد، أن يقام حفل الافتتاح في الملعب، لكن فرنسا أرادت أن تصنع اختلافًا. ومن المتوقع أن يصل عدد المراكب المشاركة في الاحتفال نحو 180، نصفها مخصصة للرياضيين فقط.

وهدد تنظيم داعش الإرهابي، فرنسا، باستهداف دورة الألعاب الأولمبية المنتظرة، ما جهل باريس تشدد من إجراءاتها الأمنية.