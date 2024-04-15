لم يرصدها جهاز.. هزة أرضية فجر اليوم في المرج

أخبار ليبيا 24

استيقظ أهالي مدينة المرج، فجر اليوم، على هزة أرضية، وعلى الرغم من شعور السكان بها، لم تسجلها مراكز الاستشعار الدولية.

وفي بيان المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم، صرح بأنه لم يتمكن من رصد الهزة الأرضية؛ نتيجة تعطل معظم مراكز الاستشعار في البلاد.

وأوضح المركز، أن حتى مراكز الاستشعار بالدول المجاورة لم تسجل الهزة، بسبب ضعفها وبعدها عن الساحل.

وأضاف مركز الاستشعار عن بعد: “ليس بالإمكان تحديد مكان وزمن وقوة هذه الهزة الأرضية، إلا أن تحليلات وتقديرات الخبراء ترجح حدوثها داخل الأراضي الليبية”.

وتعرضت مدينة المرج عام 1963 لزلزال بقوة 5.3 ريختر، ضرب المدينة القديمة بالمرج ودمرها وراح ضحيته أكثر من مائتي ضحية.

إحياء لذكرى الزلزال بالمرج

وفي كل عام، يحي أهالي المرج ذكرى وقوع الزلزال، ويتذكرون في الاحتفالية من فقدوا من الأهل والأحباب، وأُقيمت في بداية شهر أبريل الجاري الاحتفالية للذكرى 61 لوقوع الزلزال وسط حضور كبير من أهالي المدينة وبعض الشخصيات من المدن المجاورة.

وتناقلت بعض الصفحات النبأ على استحياء، منذ صباح اليوم، وانتظر الجميع صدور بيان رسمي يوضح ما حدث، بعد مرور ساعات لم تظهر فيها سوى شهادات من السكان بأنهم أحسوا بهزة أرضية، واستدعى بعضهم تاريخ مدينة المرج مع الزلازل.

وتحتاج ليبيا إلى تطوير سريع لمراكز الاستشعار، وإمدادها بأجهزة حديثة قادرة على رصد الهزات الأرضية وتوقعها، حفاظًا على أرواح المواطنين.