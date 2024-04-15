غوارديولا: لاعبو الـ “سيتي” يستمتعون باللعب تحت الضغط

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قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، ، إن فريقه يزدهر تحت ضغط اللعب عندما يكون كل شيء على المحك، إذ يواصل الفائز بالثلاثية الموسم الماضي سعيه للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى.

ويتصدر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين قبل ست مباريات على نهاية الموسم. ويستضيف ريال مدريد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، ثم يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدها بثلاثة أيام.

غوارديولا: علينا الاستعداد للأبطال

وردا على سؤال حول فرص فريقه في رفع المزيد من الألقاب هذا الموسم، قال غوارديولا: “إنهم يحبون اللعب تحت الضغط.. وأنا متأكد من أننا سنبقى هناك حتى النهاية. لأنني أعرفهم، وأرى كيف يستعدون قبل المباريات”.

وبسؤاله حول إن كان هذا يعني الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا؟، أجاب غوارديولا: “لا.. لا أقول ذلك، لكن هل سننافس؟ هذا أمر مؤكد”.

وأضاف: “علينا أن نكون مستعدين ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على الخصم”.

وعزز مانشستر سيتي حامل اللقب، يوم السبت، الضغط على منافسه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 5-1 على ضيفه لوتون تاون المهدد بالهبوط ليتقدم إلى صدارة الترتيب.

ومع خوض كل من أرسنال وليفربول مباراة الأحد، تقدم سيتي فوقهما بعرض قوي ليرفع رصيده إلى 73 نقطة من 32 مباراة.

لقد كان فوزًا كبيرًا لمانشستر سيتي في سعيه للحصول على اللقب الإنجليزي الرابع على التوالي بشكل غير مسبوق.