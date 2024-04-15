سبها تستقبل رئيس الحكومة الليبية

أخبار ليبيا 24

ضمن رحلتهم التفقدية لبعض المدن، وصل أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، رفقة بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية والإعمار، وحاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بمجلس النواب، وأبو بكر الزوي، وكيل وزارة الحكم المحلي بالحكومة- إلى مدينة سبها.

وتضمنت الزيارة الوقوف على الأعمال التنموية التي القائمة في سبها، إضافة إلى إطلاق حزمة من المشاريع التنموية المستقبلية، كذلك سيلتقى الوفد ممثلين عن السلطات المحلية، لمناقشة الصعاب والمشاكل التي تواجه المدينة.

زيارة حماد لسرت

وفي وقت سابق، حصلت “أخبار ليبيا 24” على تصريح من “حماد”، خلال زيارته لمدينة سرت، أكد خلاله أنه سيجري تدشين حزم عديدة من المشاريع الخدمية بكل ربوع الوطن، وأن الحكومة تعمل على تقديم كل الخدمات للمواطنين، ومن ضمن أهدافها علاج مرضى الأورام وتقديم التسهيلات لهم، وأوضح أنه اصدر قرار بإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت لتطوير الحركة التجارية في المدينة.

وفي اجتماعه مع عدد من الشخصيات المهمة بسرت، وممثلين عن السلطة المحلية، صرح بأن المشاريع القائمة في سرت المتمثلة في صيانة المطار والميناء كذلك تطوير المقرات الحكومية، ستتبعها مشاريع اخرى في بقية المدن الليبية ضمن خطة الحكومة لتنمية المدن.

ويعمل صندوق عام التنمية والإعمار الذي يترأسه المهندس بالقاسم حفتر، على إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب، وتطوير البنية التحية لكافة المدن الأخرى ومنها مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي.