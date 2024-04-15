إصلاح تسرب نفطي في أحد خطوط حقل السرير

أخبار ليبيا 24

سيطر فريق صيانة الأنابيب بشركة الخليج العربي للنفط على تسرب في خط لشحن النفط الخام من حقل السرير.

وقالت شركة الخليج العربي، إن فريق وحدة صيانة الأنابيب بحقل السرير أصلح الأحد مع قسم العمليات والشؤون الفنية، تسرب حدث بخط الشحن الخاص بالمحطة القمرية (Sat 23) دون إيقاف للإنتاج.

وقبل نحو أسبوع قالت الشركة إنها نجحت كذلك في السيطرة على تسرب نفطي بأحد خطوط الشحن في حقل السرير، وذلك من المحطة القمرية (Sat – 31) إلى المجمع رقم (3) بالحقل.

حقل السرير

وحقل السرير هو أحد الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي. ويبلغ إنتاج الحقل نحو 225 ألف برميل يوميًا، ويمكن زيادة الإنتاج إلى 300 آلف برميل بتنفيذ برامج صيانة الآبار المقفلة وحفر المزيد من الآبار التطويرية.

ويضخ جزء من إنتاج الحقل – 10 آلاف برميل في اليوم- إلى مصفاة السرير، وباقي الإنتاج يضخ إلى ميناء الحريقة بطبرق عبر خط قطره 34 بوصة وطوله 513 كيلومتر.

ويصدر ميناء الحريقة النفطي نحو 6 ملايين برميل من النفط الخام شهريًا.

ووفقا لشركة الخليج العربي للنفط، فإن احتياطي الحقل يبلغ نحو 45% من الاحتياطي الكلي القابل للاسترداد بالوسائل التقليدية.

ومنطقة السرير تقع في الصحراء الشرقية من ليبيا وتبعد نحو 450 كم جنوب مدينة اجدابيا وعن الساحل الليبي. وهو يعتبر من أكبر الحقول النفطية في البلاد.