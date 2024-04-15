جماهير ليفركوزن تطالب بتسمية شارع باسم “تشابي ألونسو”

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طالبت جماهير ليفركوزن بتسمية شارع باسم تشابي ألونسو حيق وضعت ملصقات كتب عليها “شارع تشابي ألونسو” فوق لافتات بالشوارع في ليفركوزن تقديرا لإنجازه مع الفريق بالفوز بالدوري الألماني.

وتدرس البلدية في المدينة إطلاق اسم تشابي ألونسو على أحد شوارع المدينة بناء على رغبة المشجعين، حسب ما ذكرته الشبكة الإعلامية الألمانية “دويتشه فيله”.

وحقق باير ليفركوزن لقبه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه 5-0 على فيردر بريمن، وبذلك أنهى سيطرة بايرن ميونيخ على الدوري منذ 11 عامًا.

فريق تشابي ألونسو، حقق رقما قياسيا في الدوري في 29 مباراة دون هزيمة هذا الموسم ليضمن لقبه الأول منذ 1993، بفارق 16 نقطة على بايرن مع تبقي خمس مباريا لنهاية الموسم.

ويمكن لألونسو إضافة المزيد من الألقاب هذا الموسم، بعد أن وصل إلى نهائي كأس ألمانيا ودور ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث يتقدم بايرن ليفركوزن 2-0 في مباراة الذهاب على وست هام يونايتد.

ولم يترك ليفركوزن أي شيء للصدفة وضمن فوزه باللقب في أول فرصة حيث سجل فلوريان فيرتز ثلاثية في فوز مدد مسيرته الخالية من الهزائم في جميع المسابقات إلى 43 مباراة رائعة هذا الموسم.

وبهذا التتويج التاريخي تخلص ليفركوزن أخيرًا من سمعته كوصيف دائم بعد حصوله على المركز الثاني خمس مرات في الدوري وواحد في دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن بداية النادي كانت كفريق عمالي لشركة الأدوية العملاقة باير منذ 120 عامًا، وهو استثناء نادر في ألمانيا، حيث يسيطر الأعضاء على معظم الأندية بموجب ما يسمى بقاعدة 50+1.