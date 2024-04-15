ترامب: القاضي الذي سيحاكمني “فاسد”.. ويهدرون أموالي على المحامين

أخبار ليبيا 24

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجومًا ضاريًا، على القاضي الذي سينظر قضيته الشهيرة بـ”أموال الصمت”، متهمًا إياه بأنه “فاسد”.

ويأتي هجوم ترامب على القاضي، قبل بدء جلسة التقاضي الجنائية الأولى ضد ساكن سابق للبيت الأبيض. وتورط الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة في أكثر من 30 اتهامًا، تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء 130 ألف دولار دفعها للممثلة ستورمي دانيلز، لإخفاء علاقتهما.

وبحسب منشور لـ”ترامب”، على “تروث سوشيال”، فقد اتهم قاضيه خوان ميرشان، بأنه مشارك في الفساد، وأن التهم التي يوجهها له الديمقراطيون تشبه مطاردة الساحرات، وبعيدة عن الحقائق.

ترامب يستعد للمنافسة على الانتخابات

وقال ترامب، الذي ينوي منافسة الرئيس الحالي جو بايدن، على كرسي الرئاسة، نوفمبر المقبل، إن “هناك يساريين راديكاليين يفسدون الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر رفع دعاوى عليه، لينفق ماله على المحامين بدلًا من الدعاية الانتخابية”.

وأضاف: “من المفترض أن أنفق أموالي لأكشف حقيقة جو بايدن، أراه محتالا، وهو الرئيس الأسوأ بلا شك في تاريخ أمريكا“.

وبدأت إجراءات المحاكمة باختيار هيئة المحلفين بمانهاتن، وبحسب الادعاء فإن ترامب أخفى مدفوعات قبل انتخابات 2016، ليشتري صمت ممثلة.

ولم ينس ترامب أن يشكو من أمر حظر النشر الذي يقيده، منذ أن تطاول على زوجة القاضي وابنته على السوشيال ميديا وقال: “تعرضت للخداع.. وهذا القاضي ليس مستقيمًا ويخالف القواعد الدستورية.. الآن لا يمكنني التحدث، والطرف الآخر يمكنه أن يتحدث عني، وهذا يؤكد أن المحاكمة غير منصفة”.