تراجع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل مع قيام السوق بسحب علاوة المخاطرة

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، اليوم الاثنين، مع قيام المشاركين في السوق بتخفيض علاوات المخاطر بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 23 سنتا، أو 0.2 بالمئة، إلى 90.22 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 29 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 85.37 دولارا للبرميل.

وكان الهجوم الذي شمل أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيار هو الأول على إسرائيل من دولة أخرى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما أثار مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، لم يسبب سوى أضرار متواضعة، إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي صواريخ.

إمدادات النفط

ونظرًا لأن إيران تنتج حاليًا أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام باعتبارها منتجًا رئيسيًا داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن مخاطر العرض تشمل فرض عقوبات نفطية أكثر صرامة وأن رد إسرائيل قد يشمل استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وإذا كانت هناك خسارة كبيرة في الإمدادات، فيمكن للولايات المتحدة إطلاق المزيد من الخام من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، في حين أن أوبك لديها أكثر من 5 ملايين برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وارتفعت أسعار النفط القياسية يوم الجمعة تحسبا للهجوم الانتقامي الإيراني، لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

وعلى الرغم من الأضرار المحدودة، توّقع محللون على نطاق واسع ارتفاعًا قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح، لكن تأثيرات الأسعار الأكثر أهمية والأطول أمدًا الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعًا جوهريًا للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.

وحتى الآن، لم يكن للصراع بين إسرائيل وحماس تأثير ملموس يذكر على إمدادات النفط.