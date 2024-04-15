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بعد عام من الحرب في السودان..هل تدفع الكفرة الثمن؟

اكثر من 300 مهاجر يصلون الكفرة يومياً

15 أبريل، 2024 2:58 م
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ترحيل مهاجرين_الكفرة
ترحيل مهاجرين_الكفرة

أخبار ليبيا 24

في ذكرى مرور عام على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اضطر 8 ملايين سوداني من النزوح حسب تقرير منظمة الهجرة العالمية.

وتأثرت مدينة الكفرة الحدودية بالحرب في السودان إذ استقبلت المدينة اكثر 300 مهاجر يومياً ويقدر عدد المهاجرين السودانيين في ليبيا عامة بنحو 7.620 مهاجر، عبروا الحدود السودانية الليبية في ظروف صعبة وغير إنسانية.

وحسب تصريحات صحفية لـ عبدالرحمن عقوب رئيس المجلس البلدي الكفرة حذّر من “انهيار قدرات الكفرة على استيعاب أعداد النازحين” لاسيما أن المدينة لا تتوافر بها مراكز إيواء للمهاجرين، مما يضطر الكثير منهم إلى افتراش الأرض والنوم في طرقات وشوارع المدينة وسط ظروف معيشية صعبة.

مخاوف من تغير ديموغرافي في المدينة

وبالنسبة إلى تقدير أعداد المهاجرين المتواجدين بالكفرة قال عقوب “لا يمكن تقديم أي رقم ولو بشكل تقريبي، خصوصاً في ظل تعثر أي عملية إحصاء لهم، بالإضافة إلى أنهم يخافون من ذكر الحقائق بشأن عدد كل أسرة، لاعتقادهم بأن ذلك يرتبط بترحيلهم”.

وتدفق أعداد المهاجرين للمدينة يجعل السلطات المحلية، في خوف من حدوث أزمة تغيير ديموغرافي؛ خاصة أن عدد السكان لا يتجاوز 60 ألف نسمة ومع تدفق هذه الأعداد الكبيرة من المرجح أن يتساوى عددهم مع عدد السكان أو يفوقه، بحسب ما جاء في تصريحات عقوب.

وعلى الرغم من مطالبات المجلس البلدي الكفرة للجهات الحكومية بتقديم المساعدة وإيجاد حل لأزمة تدفق المهاجرين إلا أنه إلى الآن لم يُقدم الدعم الكافي للكفرة، وفي وقت سابق قام الجيش الليبي بتأمين الحدود الليبية السودانية وأغلاقها إلا أنه بسبب عمق الحدود واتساعها استطاع المهاجرين من العبور والدخول للأراضي الليبية.

 

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15 أبريل، 2024 2:58 م
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