بسبب التقلبات الجوية..تحذير من السير على 7 طرق

أخبار ليبيا 24

طالبت مصلحة الطرق والجسور التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، المواطنين بتوخي الحذر عند قيادة السيارات على 7 طرق برية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية التي تحجب الرؤية مع وجود الكثبان الرملية المتراكمة على سطح الطريق.

ووفقا للبيان حددت المصلحة الطرق وهي السدادة – بوابة الستين مصراتة وقرارة القطف، ودوفان-ماجر، ونالوت – غدامس، ونالوت – وازن، ومزده – نسمة، والجوش – الوطية.

وتعمل شركات تعاقدت معها المصلحة على إزالة الرمال من على الطرقات، لتسهيل عملية السفر للمواطنين خلال أجواء متقلبة التي تشهدها البلاد.

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم، من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية على بعض مناطق الشمال الغربي غداً الثلاثاء على المناطق الممتدة من زليتن إلى مصراتة وجنوبهما، وترهونة ومسلاتة وبني وليد وما جاورها. وبحسب المركز فأن الأمطار ستؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان وسيول الأودية المحلية.

وفي وقت سابق من اليوم نبهت مديرية أمن النواحي سائقي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر مع سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

ودعت المواطنين إلى الانتباه وتجنب السرعة، واتباع الإرشادات والإشارات المرورية، وتشغيل الإنارة الأمامية والخلفية تفاديا للوقوع في الحوادث، في ظل تقلب الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وإثارة الغبار والأتربة قد تتسبب في انعدام الرؤية ببعض الأماكن في الطريق العام، بحسب بيان نشرته المديرية على صفحتها بفيسبوك.