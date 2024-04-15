بايدن محذرا نتنياهو: لن نشارك في أي عمل ضد إيران

أخبار ليبيا 24

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الولايات المتحدة لن تشارك في هجوم مضاد ضد إيران، وهو خيار تفضله حكومة نتنياهو الحربية بعد هجوم جماعي بطائرات بدون طيار وصواريخ، وفقًا لمسؤولين.

وأدى التهديد باندلاع حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط وجر الولايات المتحدة إلى وضع المنطقة على حافة الهاوية، ما أثار دعوات لضبط النفس من القوى العالمية والدول العربية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن: إن “الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. وشعوب المنطقة تواجه خطرًا حقيقيًا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق”. وأضاف: “حان الوقت لنزع فتيل التصعيد والتهدئة”.

ودعا نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود المجلس إلى إدانة الهجوم الإيراني بشكل لا لبس فيه.

وقال: “دعوني أكون واضحا: إذا اتخذت إيران أو وكلاؤها إجراءات ضد الولايات المتحدة أو اتخذت إجراءات أخرى ضد إسرائيل، فستتحمل إيران المسؤولية”.

بايدن: لن نشارك

ومع ذلك، قال بايدن لنتنياهو إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي هجوم إسرائيلي مضاد ضد إيران بسبب الهجوم، حسبما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وتحدث أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر والأردن، وشددوا على ضرورة تجنب التصعيد، وأهمية الرد الدبلوماسي المنسق، والتأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الدفاع الإسرائيلي.