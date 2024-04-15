المنفي: يجب تعزيز إشراك الشباب في الاستحقاقات الوطنية

أخبار ليبيا 24

أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ضرورة تعزيز إشراك الشباب في جميع الاستحقاقات الوطنية، وذلك خلال لقائه المجلس الشبابي لمناطق سوق الجمعة والنواحي الأربعة.

وشدد المنفي، الأحد، على أهمية دور الشباب في دعم الانتخابات وتحديد مسار المصالحة الوطنية للوصول بليبيا إلى مرحلة الاستقرار.

هذا والتقى رئيس المجلس الرئاسي في طرابلس مع بلديات سوق الجمعة والنواحي الأربعة. وقال مكتب المنفي، إن الاجتماع تناول بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلديات المذكورة، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وذكر، أنّه جرى التطرق إلى الوضع الأمني في مدينة طرابلس والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية، كما تناول اللقاء الوضع الاجتماعي وملف المصالحة الوطنية ومتطلباتها.

المنفي: وحدة الصف ضرورة

ويقول المجلس الرئاسي، إن “المصالحة الوطنية هي القضية العليا التي تشغل الأمة وهي من أهم الملفات والتحديات، وهي تعتبر ضرورة حتمية لأنها قاعدة بناء دولة جميع الليبيين الواحدة الموحدة وركيزة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الليبي ترميم النسيج الاجتماعي وإعادة الثقة بين الليبيين من خلال ترسيخ سيادة القانون والعدالة الانتقالية”.

وشدد المنفي -بحسب مكتبه- على وحدة الصف وسيادة القرار الليبي وضرورة الحفاظ على الاستقرار ونزع فتيل أي توتر أمني.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى اتخاذ كل السبل لانطلاق حوار وطني يذلل العقبات للوصول إلى الانتخابات ومحاربة الفساد والتهريب وضبط الإنفاق العام عبر إعادة إحياء اللجنة المالية العليا بمشاركة كل المؤسسات بفعالية وجدية، بحسب ما ذكر مكتبه.