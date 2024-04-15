الشبلي: المجتمع الدولي يحارب ظهور أي رجل وطني يُنقذ ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، إن هناك ممانعة دولية “فيتو” تعوق ذهاب الليبيين إلى الانتخابات، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لا يريد ظهور أي رجل وطني يُعيد ليبيا إلى المسار الصحيح.

واعتبر الشبلي في تصريحات تلفزيوني، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن ما يحدث الآن تدوير للأزمة ومبادرات لا أول لها ولا آخر، وورائهما الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية، فهما المعرقلين الرئيسيين حاليًا، لافتا إلى أن سياسات هذه الدول في الشرق الأوسط لا تبعد عما تطبقه في ليبيا، ألا وهي سياسة “الفوضى الناعمة”، وألا يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط إلا بالدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل.

وأضلف الشبلي أن أمريكا وبريطانيا والمجتمع الدولي هم المتحكمين في ليبيا منذ وُضعها تحت البند السابع، مشددا على أنهم لا يريدون لليبيا الاستقرار بأي حال من الأحوال، مشيا إلى أن التصعيد الأمريكي الأخير لمواجهة النفوذ الروسي، ربما يكون أخطر منعرج في الأزمة الليبية.

وكان الشبلي قد أكد أن ملف المصالحة الوطنية يتم استغلاله لأغراض سياسية بحتة وبشكل سيء من قبل المجلس الرئاسي والسفارات الأجنبية، موضحا أن المجلس الرئاسي والسفارات الأجنبية بدلاً من العمل على حل المشاكل التي تواجه المصالحة الوطنية زادوها وعمقوها وأصبح الملف للسمسرة والاستفادة وزيادة الهوة ما بين الليبيين.

وتساءل الشبلي عن ماهية المصالحة بين الليبيين، لافتا إلى أن الليبين متصالحين مستشهدا بما حدث في درنة، مشددا على أنه لا توجد أي ضغائن وأحقاد ما بين الليبيين، مستنكرا أن يتولى ملف المصالحة الوطنية إفريقياً، موضحا أن الشعب الليبي يريد مصالحة سياسية وليست اجتماعية، مشيرا إلى أن الكل يسعى من خلال هذا الملف للمحافظة على مصالحه الشخصية ومصالح الفريق الذي يلف حوله بالتالي لا يمكن التعويل لا من قريب ولا من بعيد على من يتولون هذا الملف لأنهم لم يطرحوا الحلول المنطقية والقانونية.