الزمالك يحقق فوزا هاما على الأهلي في الدوري المصري لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

حسم فريق الزمالك مباراة قمة الدوري المصري لكرة القدم لصالحه بعد فوزه، اليوم الاثنين، على الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للمسابقة.

وتقدم الزمالك عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 44، قبل أن يدرك أحمد عبد القادر التعادل للأهلي في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 86 عاد الجزيري ليسجل الهدف الثاني له و للزمالك. ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز التاسع.

ويمتد صراع الكبيرين منذ زمن طويل في البطولات المختلفة، وأول مباراة في التاريخ جمعت قطبي الكرة المصرية كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد.

بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت الفريقين في الدوري المصري في العاشر من ديسمبر عام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وإجمالا لعب القطبان في الدوري المصري 126 مباراة منها 49 فوزا للأهلي و27 فوزا للزمالك و50 تعادلا.

ولعب الغريمين التقليديين في كأس مصر 33 مباراة منها 17 فوزا للأهلي و11 فوزا للزمالك و5 تعادلات.

كما التقى القطبان في السوبر المصري 8 مباريات منها 6 مباريات حقق فيها الأهلي الفوز في حين حقق الزمالك فوزين فقط.

لعب القطبين في دوري القاهرة 42 مباراة منها 21 فوز للأهلي و9 مباريات فوز للزمالك و12 تعادلا.

وفي دوري أبطال أفريقيا التقى الفريقين في 9 مباريات 6 منها فوز للأهلي وثلاث مباريات انتهب بالتعادل، وفي السوبر الأفريقي جمعتهما مباراة واحدة فاز فيها الزمالك.

وكان إجمالي المباريات الرسمية 226 مباراة منها 99 مباراة حفف فيها الأهلي الفوز و51 فوز للزمالك في حين تعادل الفريقين 76 مباراة.