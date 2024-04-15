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الحكومة الليبية: سرت على خُطى الإعمار والازدهار

15 أبريل، 2024 11:10 ص
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الحكومة الليبية: سرت على خُطى الإعمار والازدهار

أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد إن سرت على خُطى الإعمار والازدهار، وذلك من خلال إعطاء شارة الانطلاقة من رئيس الوزراء، ومدير صندوق التنمية والإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

وأجرى حمّاد جولة في سرت للوقوف على أبرز المرافق والمؤسسات. وقالت الحكومة، إن انطلاقة الإعمار والازدهار ستكون من الجامعة وحي الجيزة البحرية، ومنطقة بوهادي، ومستشفى المدينة، ومطار القرضابية الدولي وصيانة نصب معركة القرضابية.

وأكد حمّاد على دعم حكومته بالتعاون مع صندوق التنمية والإعمار والقيادة العامة للقوات المسلحة لجميع مشاريع التنمية والإعمار بالمؤسسات والمناطق.

الحكومة الليبية: سرت على خُطى الإعمار والازدهار

وقال: “إنها حقوق واجبة النفاذ للسادة المواطنين الكرام”. وأضاف حمّاد، أن هدف الحكومة هو خدمة جميع المواطنين، عبر مشاريع إعادة الإعمار في المدن والمناطق الليبية كافة. وتضررت سرت من جراء الحرب في 2011 والحرب ضد تنظيم داعش في 2015.

وقال، إن الزيارة إلى سرت إشارة واضحة لعزم الحكومة والصندوق وجهاز التنمية بدعمٍ من القيادة العامة، وإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر، على الاهتمام بصيانة جميع المرافق والبنية التحتية في جميع المدن والمناطق.

صيانة جامعة سرت

من جانبه، أصدر بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية والإعمار تعليماته بالبدء في إنشاء 3 مدرجات حديثة متكاملة لطلاب الجامعة.

 

الحكومة الليبية: سرت على خُطى الإعمار والازدهار

وقالت الحكومة، إن المدرجات ستكون بسعة 400 طالب في المدرج الواحد، وذلك مع انطلاق الصيانة في المدرج الرئيسي بالجامعة، والذي يسع 1500 طالب وطالبة.

وتفقد حمّاد، مبنى كلية العلوم والمعامل الخاصة به، والمتوقفة عن العمل منذ فترة، جراء غياب الصيانة لسنوات.

وتفقد حمّاد أوضاع منطقة بوهادي ووقف على احتياجات سكان المنطقة، بحضور مختار المعداني عميد بلدية سرت.

وتعهد حمّاد خلال اللقاء مع أهالي بوهادي بتوفير جميع احتياجات المنطقة وحصر متطلباتها تمهيدًا لتنفيذها بشكل كامل.

 

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15 أبريل، 2024 11:10 ص
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