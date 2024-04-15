الأرصاد: أجواء متقلبة غربًا ومستقرة شرقًا

أخبار ليبيا 24

لازالت الأجواء متقلبة على أغلب مناطق غرب ليبيا الشمالية والجنوبية مع هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، بينما يبقى الطقس مستقرًا على المناطق الشرقية، وفق ما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاثنين.

وتتسبب الرياح في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ووفقا للأرصاد، فإن السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق أقصى الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة. ويشمل الاحتمال يوم الثلاثاء باقي مناطق الشمال الغربي.

رياح نشطة

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض الأماكن تقل سرعتها من مساء اليوم مع تحسن في حالة الطقس، وتتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية، بحسب الأرصاد

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب مناطق الشمال الغربي ما بين (27–32) مئوية، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد.

وفي جنوب غرب البلاد، السماء قليلة السحب تتكاثر على المناطق الواقعة شمال سبها يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بحسب الأرصاد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–34) مئوية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الأرصاد: الطقس مستقر في شرق ليبيا

وفي الخليج ومناطق شمال شرق ليبيا، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق وتتحول يوم الأربعاء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–30) مئوية وتسجل زيادة يوم الغد.

والجنوب الشرقي، السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–33) مئوية، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.