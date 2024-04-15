آبل تفقد مركزها الأول أمام سامسونج في سوق الهواتف الذكية

أخبار ليبيا 24

أظهرت بيانات من شركة الأبحاث “آي دي إس” أن شحنات هواتف آبل الذكية الجديدة انخفضت بنحو 10% في الربع الأول من عام 2024، متأثرة بالمنافسة الشديدة من قبل صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تهدف إلى احتلال المركز الأول.

وزادت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، مع فتح شركة سامسونج علامة تبويب جديدة، بحصة سوقية تبلغ 20.8%، لتنتزع المركز الأول من شركة أبل.

ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة للآيفون بعد أدائها القوي في ربع ديسمبر عندما تفوقت على سامسونج باعتبارها صانع الهواتف رقم 1 في العالم.

عادت آبل إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3%، حيث اكتسبت العلامات التجارية الصينية مثل هواوي حصة في السوق.

واحتلت شركة شاومي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1% خلال الربع الأول.

وشحنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، التي أطلقت أحدث تشكيلة هواتفها الذكية الرائدة – سلسلة جلاكسي S24 – في بداية العام، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.

وقفزت المبيعات العالمية للهواتف الذكية جلاكسي S24 بنسبة 8٪، مقارنة بسلسلة جلاكسيS23 العام الماضي خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من توفرها.

انخفاض شحنات آبل

وفي الربع الأول، شحنت شركة آبل 50.1 مليون جهاز آيفون، بانخفاض عن 55.4 مليون وحدة شحنتها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لمؤسسة “آي دي سي”.

وانكمشت شحنات الهواتف الذكية من شركة آبل في الصين بنسبة 2.1% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجه الشركة الأمريكية في ثالث أكبر سوق لها، حيث تحد بعض الشركات والوكالات الحكومية الصينية من استخدام الموظفين لأجهزة آبل، وهو إجراء يعكس القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على التطبيقات الصينية لأسباب أمنية.