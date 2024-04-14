ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

استقبل قسم النساء والولادة بمستشفى الطب الوقائي العام طرابلس حالة ولادة طارئة لسيدة حامل بتوأم ملتصق.

وأعلن المكتب الإعلامي لـ مستشفى الطب الوقائي العام طرابلس في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24“، أن المستشفى استقبل حالة ولادة في مرحلة متقدمة جدا، موضحا أنه استناداً للفحص رباعي الإبعاد اتضح أن السيدة حامل بتوأم ملتصق أو كما يطلق عليها التوائم السيامية.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ مستشفى الطب الوقائي العام طرابلس أن عملية الولادة القيصرية كانت بحضور 9 أطباء واستشاريين وفنيين تخدير، بالإضافة إلى استدعاء جراح أطفال لتقييم الوضع الطبي للتوأم من الناحية الجراحية، مشيرا إلى أنه تم تزويد السيدة بثلاثة وحدات دم، وحالتها صحية مستقرة.

وتحدث حالة التوأم الملتصق عندما تنفصل المضغة بصورة جزئية فقط في مرحلة مبكرة من التكوين لتشكِّل جسمين ملتصقين جسديًا، ويكون الالتصاق غالبًا في منطقة الصدر أو البطن أو الحوض، ويمكن أن يشترك التوأم الملتصق في عضو داخلي واحد من أعضاء الجسم أو أكثر.

ولا يعيش العديد من التوائم الملتصقين عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، إلا أن تطوُّر العمليات الجراحية والتقنيات الطبية ساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، بل يمكن أن تُفصَل التوائم الملتصقة التي تبقى على قيد الحياة بالجراحة.