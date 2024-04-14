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ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

14 أبريل، 2024 5:51 م
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ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي
ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

أخبار ليبيا 24

استقبل قسم النساء والولادة بمستشفى الطب الوقائي العام طرابلس حالة ولادة طارئة لسيدة حامل بتوأم ملتصق.

ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي
ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

وأعلن المكتب الإعلامي لـ مستشفى الطب الوقائي العام طرابلس في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رصدته “أخبار ليبيا 24“، أن المستشفى استقبل حالة ولادة في مرحلة متقدمة جدا، موضحا أنه استناداً للفحص رباعي الإبعاد اتضح أن السيدة حامل بتوأم ملتصق أو كما يطلق عليها التوائم السيامية.

ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي
ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

وأوضح المكتب الإعلامي لـ مستشفى الطب الوقائي العام طرابلس أن عملية الولادة القيصرية كانت بحضور 9 أطباء واستشاريين وفنيين تخدير، بالإضافة إلى استدعاء جراح أطفال لتقييم الوضع الطبي للتوأم من الناحية الجراحية، مشيرا إلى أنه تم تزويد السيدة بثلاثة وحدات دم، وحالتها صحية مستقرة.

ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي
ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

الـ توأم الملتصق هما مولودان متصلان جسديًا ببعضهما

وتحدث حالة التوأم الملتصق عندما تنفصل المضغة بصورة جزئية فقط في مرحلة مبكرة من التكوين لتشكِّل جسمين ملتصقين جسديًا، ويكون الالتصاق غالبًا في منطقة الصدر أو البطن أو الحوض، ويمكن أن يشترك التوأم الملتصق في عضو داخلي واحد من أعضاء الجسم أو أكثر.

ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي
ولادة توأم ملتصق في مستشفى الطب الوقائي

ولا يعيش العديد من التوائم الملتصقين عند ولادتهم، أو يموتون بعد الولادة بوقت قصير، إلا أن تطوُّر العمليات الجراحية والتقنيات الطبية ساهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة، بل يمكن أن تُفصَل التوائم الملتصقة التي تبقى على قيد الحياة بالجراحة.

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14 أبريل، 2024 5:51 م
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