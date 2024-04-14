قمة كروية تجمع الغريمين الأهلي بنغازي والنصر.. الخميس موعد انطلاق الجولة السادسة من الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24

ينطلق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم في جولته السادسة يوم الخميس المقبل من خلال عدد من المباريات في المجموعتين الأولى والثانية.

وتبدأ أولى مباريات الجولة يوم الخميس من لقاء فريق الاتحاد المصراتي مع جاره البشائر بملعب الشموع، في حين يستقبل فريق أساريا ضيفه فريق الخمس بملعب الزواية.

أما يوم الجمعة فستقام مباراتان، يلتقي في الأولى فريق أبوسليم مع فريق الاتحاد في لقاء سيقام على أرضية ملعب أبوسليم، وفي المباراة الثانية يستضيف السويحلي فريق الملعب الليبي في مباراة ستقام على أرضية ملعب الجميل.

وتختتم مباريات المجموعة بمباراة تجمع فريق المدينة مع الأهلي طرابلس وذلك يوم السبت على تمام الساعة السابعة مساء وعلى أرضية ملعب النهر الصناعي.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل مباريات المجموعة الثانية بإقامة مباراتين ستحتضنهما أرضية ملعبي شحات والأبيار.

حيث يلتقي في المباراة الأولى فريق الصداقة مع فريق المروج في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب شحات، وفي المباراة الثانية يستقبل فريق الأنوار ضيفه الصقور في لقاء سيحتضنه ملعب الأنوار.

وستقام يوم الأحد المقبل مباراتان تجمع الأولى فريق الهلال مع فريق التحدي في مباراة سيحتضنها ملعب شهداء بنينا، في حين فريق التعاون سيستقبل ضيفه فريق الأخضر بملعب إجدابيا.

وستختتم مباريات الجولة يوم الاثنين المقبل بلقاء ديربي بنغازي والذي سيجمع بين الغريمين التقليدين الأهلي بنغازي والنصر في مباراة ستقام على أرضية ملعب شهداء بنينا، وذلك دون حضور الجمهور.