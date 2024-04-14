قتل شقيقين رميا بالرصاص في الزاوية.. والفاعل “مجهول حتى الآن”

أخبار ليبيا 24

قُتل الشقيقان زكريا وسراج رمضان صكح، اليوم، بعد استهدافها بوابل من الرصاص وسط مدينة الزاوية، غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت مصادر محلية متطابقة، لوكالة “أخبار ليبيا 24″، إن الشاب “زكريا” توفي على الفور، بعد إطلاق الرصاص عليه، بينما جرى نقل “سراج” إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه مات متأثرا بجراحه بعد ساعتين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن سكان المدينة سمعوا دوي انفجارات وإطلاق رصاص بعد وفاة الشقيق الثاني من أبناء صكح، فيما لم تعلن أي جهة رسمية في المدينة عن سبب مقتل الأخوين، أو سبب الاشتباكاالت التي وقعت.

وتعاني مدينة الزاوية من فوضى انتشار السلاح، ولم يشهد أهلها استقرارا منذ فترة طويلة، بسبب المواجهات المسلحة التي تحدث بين الحين والآخر، فضلًا عن عمليات الاغتيال، وارتفاع معدل الجريمة طيلة السنوات الماضية، رغم قربها من العاصمة طرابلس، المليئة بالأجهزة الأمنية الرسمية والموازية أيضا للمؤسسة العسكرية والأمنية.

زيادة الجرائم

وتأتي تلك الأحداث بالتزامن مع توقعات داخلية وخارجية بأن الوضع في العاصمة طرابلس والغرب الليبي عمومًا، آخر توقع بريطانيا بوقوع اشتباكات بين الشعب الليبي الغاضب وبين الميليشيات التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، التي تسيطر على الغرب وتعرقل الانتخابات وتهدر أموال الليبيين.

ويتوقع مراقبون أن يعاني “الدبيبة” من عزلة دولية، بعدما أدرك الجميع –حتى حلفائه- بأن وجوده في السلطة يزيد من تعقيد المشهد ويجر الدولة إلى حرب طويلة.