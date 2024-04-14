صراع المصالح الإقليمية والدولية.. تصاعد التوتر في طرابلس وخطر الحرب بالوكالة

تشهد طرابلس ومدن المنطقة الغربية تصاعدًا في الحراك العسكري، حيث تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز تأثيرها من خلال دعم وتدريب المجموعات المسلحة، في المقابل تتواجه هذه الجهود مع مقاومة من جانب بعض الميليشيات والجماعات المسلحة التي ترفض الوصاية الأمريكية.

وشهدت المنطقة الغربية تحركات مكثفة لطيران الجو الأمريكي، حيث رصدت العديد من المواقع هبوط نحو 5 طائرات في قاعدة الوِطْية، تزامنا مع تقارير فرنسية كشفت عن بدء مدربين عسكريين من شركة “أمنتوم” الأمنية الأمريكية الخاصة بتدريب المليشيات المسلحة في طرابلس، ما أثار قلقاً وتساؤلات حول التوجهات الجديدة في طرابلس.

وتعكس هذه التحركات التنافس الإقليمي الشديد بين القوى الإقليمية والدولية في ليبيا، بما في ذلك تركيا والولايات المتحدة، والذي يتجلى في صراعات مسلحة تهدد بتصعيد الأوضاع في المنطقة، وتزيد هذه التوترات المتصاعدة من خطر اندلاع حروب جديدة وتقويض جهود الاستقرار في ليبيا.

وبينما تحاول الولايات المتحدة توحيد المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية، تستمر تركيا في دعم مصالحها ومنافسة النفوذ الأمريكي. وسط هذا الصراع المعقد، يبقى الشعب الليبي عرضة لمخاطر جديدة وتحديات أمنية متزايدة، ما يجعل ضرورة التصالح والحوار السياسي أكثر أهمية من أي وقت مضى لتجنب المزيد من الفوضى والدمار في البلاد.

وفيما تم دمج هذه المليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية، تشير الدلائل إلى أن الأمريكيين يسعون لتوحيد الجماعات المسلحة في العاصمة، وتشكيل قوة تشبه القوات النظامية تحقق مصالحها.

ويرى الخبراء أن هذه التحركات تعكس تنافساً بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع وجود ميليشيات لها ولاء مباشر لواشنطن، ويرجح الخبراء وقوع اشتباكات محتملة بين الميليشيات الموالية للولايات المتحدة وتلك الموالية لتركيا في المنطقة الغربية، مما قد ينجم عنه تأثيرات سلبية على الوضع الأمني والسياسي في طرابلس.

ومع ذلك، يبقى السؤال المطروح هو: ما هي النتائج المتوقعة لهذا التنافس الجديد بين القوى الإقليمية والدولية في ليبيا، وما هي التداعيات المحتملة على الشعب الليبي الذي قد يدفع ثمناً باهظاً لهذه الصراعات الجيوسياسية؟