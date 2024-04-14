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مستمرة منذ 2014.. سفارة بريطانيا: لا تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح السفر للمملكة

14 أبريل، 2024 1:17 ص
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مستمرة منذ 2014.. سفارة بريطانيا: لا تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح السفر للمملكة

أخبار ليبيا 24

نفت سفارة بريطانيا لدى ليبيا إصدار تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح سفر المملكة المتحدة، قائلة إن النصائح بالخصوص مستمرة منذ عام 2014.

يأتي ذلك في وقت ضم تحذير جديد لوزارة الخارجية البريطانية ليبيا كإحدى الوجهات غير المسموح لرعاياها بزيارتها؛ نظرا إلى هشاشة الوضع الأمني الذي قد ينزلق نحو اشتباكات عنيفة.

وقالت سفارة بريطانيا في بيان على (إكس): “هناك بعض التقارير الإخبارية الخاطئة حول نصائح سفر المملكة المتحدة لليبيا.. لا يوجد تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح سفر المملكة المتحدة”.

بريطانيا: التحذير مستمر منذ 2014

وأضافت: “مثل العديد من البلدان الأخرى، تنصح المملكة المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا وذلك بشكل مستمر منذ عام 2014”.

وطالبت وزارة خارجية بريطانيا الرعايا بالسعي للمغادرة من ليبيا فورا وبأي وسيلة عملية، محذرة من تنفيذ هجمات إرهابية وعمليات اختطاف ضد الأجانب في طرابلس، بما في ذلك من المتطرفين المنتمين إلى تنظيميي داعش والقاعدة، بالإضافة إلى الميليشيات المسلحة.

مستمرة منذ 2014.. سفارة بريطانيا: لا تحديثات جديدة خاصة بليبيا في نصائح السفر للمملكة

وترى وزارة الخارجية البريطانية أنّه قد تندلع أعمال عنف محلية بين الجماعات المسلحة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها في وقت قصير دون سابق إنذار.

وقالت: “يمكن للقتال بين الجماعات المسلحة أن يشكل تهديدا كبيرا للسفر الجوي في ليبيا.. قد تسبب هذا القتال بشكل دوري في التعليق المؤقت أو إغلاق المطارات، وبالتالي تعد جميع المطارات الليبية عرضة للإغلاق بسبب الاشتباكات المسلحة”.

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14 أبريل، 2024 1:17 ص
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