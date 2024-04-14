داعية المواطنين لأخذ الحذر.. الشرطة الزراعية توضح بشأن النمر الهارب

أخبار ليبيا 24

قال جهاز الشرطة الزراعية، إن الأوصاف والآثار التي عثر عليها تؤكد أن الحيوان المفترس الهارب في مسلاتة منذ أيام فهد وليس نمر .

وأوضح الجهاز أنه وردت إليه عدة بلاغات عن مشاهدة حيوان مفترس في مسلاتة من قبل مواطنين بالمدينة وآخرها بلاغ من سيدة بمنطقة العمامرة ووجدت له آثار بغابة زعفران والأوصاف التي أعطيت من قبل المواطنين والآثار الموجودة وسرعته في الهرب تؤكد بأنه حيوان الفهد وليس النمر.

وقال جهاز الشرطة الزراعية، أنه تم فتح محاضر بالخصوص وتسيير دوريات يومية من قبل فرع الشرطة الزراعية مسلاته رفقة كلا من :

وبحسب جهاز الشرطة الزراعية تم تمشيط الوديان والغابات بالمدينة إلي ساعات متأخرة من الليل ولم يتم العثور عليه إلى هذه اللحظة.

وطالب الجهاز من المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عنه عند مشاهدته.

وكان قد أثار الحيوان المفترس الهارب الرعب في مسلاتة ما دفع أجهزة الأمن في المدينة إلى تسيير دوريات مكثفة للبحث عنه. وقالت مصادر محلية، إن الحيوان المفترس هرب في أثناء جلسة تصوير لمالكه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقال فرع جهاز الشرطة الزراعية مسلاتة، إنّه نظرًا لكثرة شكاوى المواطنين والشهود لرؤيتهم حيوان مفترس قام بتسيير دوريات للأماكن التي أبلغ بوجود النمر فيها.

رحلة البحث عن نمر مسلاتة

وأضاف، أن الدوريات تسير رفقة دوريات قسم البحث الجنائي مسلاتة ودوريات فرع جهاز الأمن الداخلي. وفي آخر تصريح أكّدت الشرطة الزراعية في مسلاتة أنّه لم يعثر على الحيون المفترس الهارب.

وتربية الفهود والنمور وغيرها من الحيوانات المفترسة، باتت شائعة نوعا ما في ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

أسد يفترس حارسا

وفي ديسمبر 2022 لقي حارس سوداني مصرعه بعد تعرّضه للافتراس من الأسود التي يرعاها داخل استراحة في منطقة سيدي خليفة شرقي بنغازي. وأقدّم مالك الأسود على قتلها جميعًا.

وأثارت حادثة افتراس السوداني الشاب ” نجم الدين موسى” آنذاك، جدلًا واسعًا إزاء انتشار ظاهرة امتلاك وبيع الحيوانات البرية خاصة المفترسة منها في ليبيا، ومطالب بوضع حد لها.