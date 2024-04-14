حماد: نعتزم الاسراع في إطلاق حزمة مشاريع الإعمار في كافة مناطق سرت  

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية إن صندوق الاعمار والتنمية والجهاز الوطني للتنمية يعتزم في الاسراع بإطلاق حزمة مشاريع الإعمار في كافة مناطق سرت ومرافقها ومن بينها حي الجيزة البحرية وفق أحدث المواصفات العالمية بما يليق بموقع المدينة وأهميته.

جاء ذلك خلال تفقده الدمار الذي لحق بحي الجيزة البحرية بمدينة سرت وجزء من حي المنارة والأضرار التي لحقت بالحي جراء الحرب على الإرهاب بالمدينة للوقوف على أوضاعها والبدء في وضع التصاميم المناسبة للبدء بإعادة إعمار المنطقة وحصر الأضرار.

وبحسب بيان الحكومة كانت الجولة رفقة مدير عام صندوق التنمية والإعمار المهندس بالقاسم خليفة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ومدير جهاز التنمية بسرت محمود الفرجاني ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي، وعميد بلدية سرت السيد مختار المعداني.

وفي وقت لاحق بحث رئيس وزراء الحكومة الليبية رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، ووكيل وزارة الحكم المحلي – أوضاع منطقة بوهادي بمدينة سرت مع مختار محلة المنطقة ومسؤولي شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والإسكان والمرافق.

وقد بحث رئيس الحكومة أيضا احتياجات سكان المنطقة، بحضور عميد البلدية مختار المعداني، حيث طالب أهالي المنطقة بضرورة صيانة المستشفى الرئيسي واستحداث مركز صحي جديد بها، والنظر في وضع الطرق المتهالكة بالمنطقة وصيانة باقي مدارس.

من جانبه تعهد حماد ومدير صندوق تنمية وإعمار ليبيا خلال اللقاء مع الأهالي بتوفير كافة احتياجات المنطقة وحصر كافة متطلباتها تمهيدا لتنفيذها بشكل كامل.

كما بحث اللقاء، سرعة حل إشكالية محطة الصرف الصحي عبر تخصيص قطعة أرض جديدة تنشأ بها محطة الصرف الصحي، بسعة كبيرة تواكب الزيادة السكانية بالمنطقة، والعمل على حل الإشكالية بشكل نهائي، من أجل توفير البيئة الصحية للمواطنين الكرام بالمنطقة وتوفير كافة متطلباتهم على وجه السرعة.