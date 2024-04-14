حماد: ندعم كافة مشاريع التنمية والإعمار في كافة مرافق سرت

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حماد، رئيس الوزراء بالحكومة الليبية إن حكومته تدعم بالتعاون مع الصندوق والقيادة العامة للجيش لكافة مشاريع التنمية والإعمار في كافة المرافق والمؤسسات ومناطق سرت؛ باعتبارها حقوقاً واجبة النفاذ للمواطنين.

وأجرى رئيس الحكومة الليبية، رفقة مدير صندوق تنمية وإعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي- جولة تفقدية على أعمال الصيانة في مبنى برج المراقبة بمطار القرضابية الدولي.

وأطلع حماد خلال الزيارة على شرحٍ لأبرز الأعمال المستهدفة داخل البرج، من صيانة للحوائط الجانبية لمبنى البرج وصيانة المكاتب الإدارية بالمبنى، وإعادة ربط أدوار المبنى ببعضها.

وتم التأكيد من قبل المهندس المشرف على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وفق المواعيد المحددة والتصاميم المعتمدة بشراكة مع طلاب كلية الهندسة بجامعة سرت.

بدوره أكد مدير صندوق التنمية والإعمار خلال الجولة، على أهمية إنجاز المشروع بشكل يواكب التطور في مجال المباني المشابهة، من أجل عودة عمل المطار، واستقبال الرحلات الدولية والمحلية للتخفيف من أعباء السفر على أهالي المدينة والمناطق المجاورة.

وفي وقت سابق أجرى رئيس وزراء الحكومة الليبية جولة تفقدية على مباني وكليات جامعة سرت.

والتقى حماد رفقة الوفد المرافق له، عميد جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، إذ تم بحث احتياجات الجامعة ومرافقها من صيانة المباني والقاعات الدراسية والمدرجات والمركبات الجامعية المتوقفة، بالإضافة إلى بحث استئناف عملية الصيانة بكافة المشاريع المتوقفة بالجامعة منذ سنوات.