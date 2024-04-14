تحت وطأة الأزمات.. التوترات الاقتصادية في ليبيا تتصاعد وتعرقل عودة الاستقرار

تواجه ليبيا تحديات اقتصادية جديدة مع ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية في طرابلس، حيث وصل إلى 7.39 دنانير للدولار. هذا الارتفاع الحاد في سعر الصرف أثار مخاوف وتساؤلات بين المواطنين، حيث يتوقع الخبراء أن ينعكس هذا الارتفاع على تكاليف الحياة وأسعار السلع والخدمات.

ويتزايد القلق في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، ما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد وتفاقم الأوضاع الاقتصادية.

ويرجع الخبراء هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها ليبيا، والتي تتطلب جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي ظل الوضع الاقتصادي الهش والتوترات السياسية المستمرة، يتزايد القلق بين الخبراء من تأثير ارتفاع سعر الصرف على تكاليف التأمين والنقل البحري، وهو ما يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الليبي.

ومع اعتماد ليبيا بشكل كبير على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل، تتزايد التحديات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما يتطلب التنويع في مصادر الدخل وتحسين البنية التحتية الاقتصادية للبلاد.

وفي هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف لم يتجاوز 10% مقارنة بالأسعار السابقة، لكنه يثير مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي، خاصة مع تزايد الطلب على الدولار في السوق الموازية.

ويعكس هذا الارتفاع توترات سياسية وأمنية مستمرة في المنطقة، حيث يعيش الاقتصاد الليبي حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ سنة 2011.

ومع استمرار هذه الأزمة، تتزايد الحاجة لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في ليبيا، والذي يعد أمرًا أساسيًا لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.