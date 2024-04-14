العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل “تحذيرية فقط”

أخبار ليبيا 24

أدخلت الحرب التي بدأت بين إسرائيل وإيران المنطقة العربية في حالة من التأهب والاستنفار الأمني في الدول العربية القريبة من فلسطين المحتلة.

فبعد أن ردت إيران أخيراً ليلة الأمس على إسرائيل التي استهدفت سفارتها في دمشق وأسفر الاستهداف عن موت محمد رضى زاهدي وهو أرفع مسؤول إيراني في سوريا، من المتوقع أن ترد إسرائيل بدعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على هذا الهجوم؛ وبحسب تحليل نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأحد، متوقعة نشوب حرب إقليمية كبرى في المنطقة.

وصوّت في منتصف ليلة الأمس، وزراء حكومة نتنياهو للرد على هجوم إيران، ,قد تلقى نتنياهو تعليمات من الرئيس الأمريكي في مكالمة هاتفية بعد هجوم الأمس، دعاه فيها إلى ضبط النفس بحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

تضارب حول نتائج هجوم إيران

وأصدر بايدن ليلة الأمس تصريحاً يؤكد إسقاط كافة الطيارات المسيرة الإيرانية وأن أهداف إيران لم تكن دقيقة وسقطت جميعها في الصحراء، وتضررت القاعدة العسكرية الجنوبية في اسرائيل بأضرار بسيطة.

في حين قال القائد العام لـ”الحرس الثوري” الإيراني حسين سلامي، إن صواريخ “كروز” التي أطلقتها بلاده تمكنت من عبور الدفاع الدقيق والحماية المعقدة التي قامت بها إسرائيل بمساعدة أميركا، في المجال الجوي العراقي والأردني وحتى سوريا، مضيفاً أن “حتى اللحظة لا نملك معلومات دقيقة عن نتائج عمليات ليلة أمس؛ لكن لدينا معلومات بأنها تمت بنجاح وحققت أهدافها بدقة”.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني محمد باقري، اليوم الأحد، “إن العملية العسكرية التي شنتها إيران ضد إسرائيل الليلة الماضية كانت تحذيرية فقط”.