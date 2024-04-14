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الديب لـ “أخبار ليبيا 24”: عودة الإمداد المائي لوضعه الطبيعي تدريجياً

14 أبريل، 2024 6:14 م
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أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،
أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي،

أخبار ليبيا 24

أعلن أحمد الديب، رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عودة الإمداد المائي لوضعه الطبيعي تدريجياً، لافتا إلى أن عدد الآبار التي تم تشغيلها بالمسار الشرقي “منظومة الحساونة- سهل جفارة” في تزايد.

وأوضح الديب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24“، الاحد، أنه تمت تعبئة المسار الشرقي المغذي للمناطق الممتدة من مصراتة وحتى القرة بوللي، مشيراً إلى أن المسار الأوسط المغذي لمدينة طربلس يشتغل بوتيرة طبيعية، مشددا على أن العاصمة طرابلس لم تتأثر بفصل الكهرباء على منظومة الحساونة.

وأضاف الديب أن المياه تنساب في محطات الضخ الرابطة باتجاه خزان أبو زيان لتغذية الجبل، وباتجاه شبكة غريان والمسار باتجاه أبو زيان- الرحيبات أيضًا، مؤكداً أن التدفق المائي سيعود لوضعه الطبيعي بالمسار الشرقي خلال مساء هذا اليوم.

الديب لـ "أخبار ليبيا 24": عودة الإمداد المائي لوضعه الطبيعي تدريجياً
الديب لـ “أخبار ليبيا 24”: عودة الإمداد المائي لوضعه الطبيعي تدريجياً

الديب: انقطاع التغذية الكهربائية في إحدى محطات الحقل الشرقي

وكان الديب قد أعلن في وقت سابق عن فصل التغذية الكهربائية للمحطة قمرة 2 بالحقل الشرقي، موضحا أنه تم التواصل مع الشركة العامة للكهرباء لإعادة شحن المحطة، وباشرت فرق التشغيل في حقول الآبار بالحساونة وغرفة التحكم الإجراءات التشغيلية لشحن المحطات الفرعية.

وأكد الديب أنه تم تخفيض الإمداد المائي بالمسار الشرقي المغذي للمناطق الساحلية الممتدة من مصراته حتى القره بولي، إلى حين إعادة تشغيل الآبار بالكامل وسيعود الوضع التشغيلي إلى وضعه الطبيعي يوم الغد مع اكتمال تشغيل حقول الآبار.

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14 أبريل، 2024 6:14 م
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