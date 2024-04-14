التويجر: لا نعول على البعثة الأممية ويجب إلغاءها

طالب رمضان التويجر، مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بإعادة النظر في مهمة عمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وعمل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا.

وأوضح التويجر في تصريحات تلفزيونية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه يجب إلغاء البعثة الأممية بالمطلق أو أن يكون لها صلاحيات موسعة بشكل أكثر لتستطيع التأثير على الأطراف الليبية، مشددا على أن إلغاء توسيع الصلاحيات أمر غير ممكن وفقًا للتعقيد الحاصل في المشهد الليبي.

واعتبر مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن ما يحدث في ليبيا هو انعكاس بشكل مباشر أو غير مباشر لما يحصل على الصعيد العالمي من صراعات، لافتا إلى أنه منذ 2011 وكم من مبعوث أممي يُقدم الإحاطات لمجلس الأمن دون نتائج عملية وفعلية لحل الأزمة في ليبيا.

وأكد التويجر أن الجميع في ليبيا ساسة وشعبا لا يعولون بشكل مستمر ودائم على الطرف الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا، داعيا الأطراف الليبية لنشر الوعي فيما بينها وإعادة النظر في كل حساباتها السابقة والجلوس على طاولة حوار محلية تُفضي لخارطة طريق ليبية، مشددا على ضرورة أن يكون هدف الجميع الآن هو إقامة الدولة الليبية وتوحيد مؤسساتها ثم الاتفاق على العملية الانتخابية والذهاب إلى الانتخابات.