التعليم الليبي ضحية الانقسام السياسي

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كشف موسى المقريف وزير التعليم في الحكومة منتهية الولاية، عن المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في ليبيا، مؤكدا أن الانقسام السياسي يضر بالعملية التعليمية.

وأوضح المقريف في تصريح صحفي أن قطاع التعليم يعاني من نقص في المهارات التربوية والتقنية للمعلمين، إذ تنقص الخبرة العملية الكثير من المدرسين والمدرسات حديثي التخرج والذين لم يتحصلو على التدريب الكافي لمزاولة المهنة.

وأعرب المقريف عن فهمه للغضب الشعبي بعد إعلان خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم عام 2022، مؤكدًا أن الطلاب أصبحوا يتفوقون تقنيًا على المعلمين.

تحديات كبيرة لتطوير التعليم

ومن الواضح أن عدم توحد الرؤية في قطاع التعليم في شرق البلاد وغربها يجعل من عملية اتخاذ أي قرار جديد لتطوير جودة التعليم والمؤسسات التعليمية مهمة شبه مستحيلة، لأنها تتطلب وضع دراسات وخطط استراتيجية بعيدة المدى لمواكبة العالم.

وأكد المقريف استمرار الاعتماد على النظام التعليمي السنغافوري المطبق في ليبيا منذ عام 2009، وقد اقترح المقريف في وقت سابق تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل، والذي رفضته حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب، على اعتبار أنه قرار غير مدروس بسبب عدم جاهزية المدارس والكوادر التعليمية لخوض هذه الخطوة الجديدة.

ودعا المقريف “السلطة التشريعية إلى دراسة وتقديم مقترح لتخصيص نحو 20% من الميزانية العامة للإنفاق على قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية التحول إلى التعليم الإلكتروني كمرحلة مهمة في تطوير الوضع التعليمي في البلاد”.

وبين تضارب الآراء والقرارات في قطاع التعليم، يبقى الطالب والمعلم ضحية العشوائية الممنهجة في البلاد التي تؤدي إلى “تسرب الشباب من التعليم خاصة في مرحلتي الثانوية والجامعية، والالتحاق بـ التشكيلات المسلحة” حسبما صرح المقريف.