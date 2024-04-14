أخبار محليةالأخبار

التعليم الليبي ضحية الانقسام السياسي

قطاع التعليم تنقصه المهارات التربوية والتقنية

14 أبريل، 2024 1:48 م
0 0
011 5 e1640012274682

أخبار ليبيا24

كشف موسى المقريف وزير التعليم في الحكومة منتهية الولاية، عن المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في ليبيا، مؤكدا أن الانقسام السياسي يضر بالعملية التعليمية.

وأوضح المقريف في تصريح صحفي أن قطاع التعليم يعاني من نقص في المهارات التربوية والتقنية للمعلمين، إذ تنقص الخبرة العملية الكثير من المدرسين والمدرسات حديثي التخرج والذين لم يتحصلو على التدريب الكافي لمزاولة المهنة.

وأعرب المقريف عن فهمه للغضب الشعبي بعد إعلان خروج ليبيا عن التصنيف الدولي لجودة التعليم عام 2022، مؤكدًا أن الطلاب أصبحوا يتفوقون تقنيًا على المعلمين.

تحديات كبيرة لتطوير التعليم

ومن الواضح أن عدم توحد الرؤية في قطاع التعليم في شرق البلاد وغربها يجعل من عملية اتخاذ أي قرار جديد لتطوير جودة التعليم والمؤسسات التعليمية مهمة شبه مستحيلة، لأنها تتطلب وضع دراسات وخطط استراتيجية بعيدة المدى لمواكبة العالم.

وأكد المقريف استمرار الاعتماد على النظام التعليمي السنغافوري المطبق في ليبيا منذ عام 2009، وقد اقترح المقريف في وقت سابق تطبيق نظام اليوم الدراسي الكامل، والذي رفضته حكومة حماد المكلفة من مجلس النواب، على اعتبار أنه قرار غير مدروس بسبب عدم جاهزية المدارس والكوادر التعليمية لخوض هذه الخطوة الجديدة.

ودعا المقريف “السلطة التشريعية إلى دراسة وتقديم مقترح لتخصيص نحو 20% من الميزانية العامة للإنفاق على قطاع التعليم، مؤكدًا أهمية التحول إلى التعليم الإلكتروني كمرحلة مهمة في تطوير الوضع التعليمي في البلاد”.

وبين تضارب الآراء والقرارات في قطاع التعليم، يبقى الطالب والمعلم ضحية العشوائية الممنهجة في البلاد التي تؤدي إلى “تسرب الشباب من التعليم خاصة في مرحلتي الثانوية والجامعية، والالتحاق بـ التشكيلات المسلحة” حسبما صرح المقريف.

الوسوم
14 أبريل، 2024 1:48 م
0 0

المزيد من الأخبار

image 6483441 19

إنفوغرافيك|السعودية الأولى..ترتيب أفضل دول سياحية عربية

14 أبريل، 2024 12:33 م
24 2024 04 14T020347.086

العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل “تحذيرية فقط”

14 أبريل، 2024 11:26 ص
أحوال الطقس

الأجواء المتقلبة مستمرة لحالة الطقس اليوم الأحد

14 أبريل، 2024 10:19 ص
تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق خلال شهر مارس

أوبك: ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا

14 أبريل، 2024 9:21 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى