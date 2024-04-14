الأجواء المتقلبة مستمرة لحالة الطقس اليوم الأحد

أخبار ليبيا 24

توقع المرصد الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء المتقلبة، على غالبية مناطق غرب البلاد مع رياح نشطة تسبب إثارة الأتربة والرمال، وارتفاع لدرجات الحرارة وهبوط الرؤية الأفقية اليوم الأحد.

تفصيل لحالة الطقس في البلاد

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة غداً على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الزاوية، ويوم الثلاثاء على باقي المناطق الاخرى، والرياح نشطة السرعة شرقية إلى شرقية جنوبية، تصل سرعتها لإلى 60/كم في الساعة،مثيرة للأتربة والغبار وتسبب في هبوط الرؤية الأفقية، وتتغير يوم الثللاثاء إلى غربية فشمالية غربية.

وترتفع درجات الحرارة القصوى على غالبية المناطق مابين 21 و 28 درجة مئوية، بينما تصل في مدينتي القريات وأبونجيم إلى 35 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً على غالبية المناطق غداً.

وحالة الطقس في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، تكون السماء قليلة السحب وشبه صافية.

بينما الرياح شرقية إلى شمالية شرقية على غالبية المناطق، وشمالية إلى شمالية غربية على أقصى الساحل الشرقي معتدلة السرعة، وتنشط اليوم الرياح على بنغازي

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية على الخليج وبنغازي،وتكون الأجواء الطف في الجبل الأخضر والساحل الشرقي إذ تصل درجة الحرارة مابين 23 و28 درجة مئوية.

وحالة الطقس في المنطقة الجنوبية، الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون السماء قليلة السحب.والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مسببة في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط الرؤية الأفقية، وتتحول يوم الثلاثاء إلى شمالية غربية.

وترتفع درجات الحرارة لتصل في غالبية المناطق بين 33 و37 درجة مئوية، ولا تتجاوز 27 درجة مئوية على غدامس.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء قليلة السحب وقد تتكاثر فيما، بعد في حين الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول يوم الثلاثاء إلى جنوبية شرقية.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وترتفع يوم الثلاثاء.