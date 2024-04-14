ارتفاع سعر الدولار بعد إجازة العيد في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار ثمانية قروش خلال نهاية تعاملات يوم السبت ليصل إلى 7.38 بعد أن كان 7.30 دينار يوم الثلاثاء الماضي قبل بدء إجازة العيد في أسعار السوق الموازية.

وشهد سعر صرف الدولار تراجعًا طفيفًا يوم الأحد 7 أبريل، أي قبل أسبوع، مسجلا 7.31 دينار ليقفز السعر ويرتفع بعد نهاية إجازة العيد مع تخوفات من استمرار ارتفاعه وارتفاع الأسعار في الأسواق.

في المقابل انخفض سعر صرف اليورو في ختام تعاملات السبت إلى 7.70 دينار بعد أن كان 7.82 دينار يوم الثلاثاء الماضي، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 8.80 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.24 دينار، والدينار التونسي عند 2.20 دينار والجنيه المصري 0.15 دينار.

فيما سجل سعر كسر الذهب ارتفاعاً بسيطاً، عيار 18 نحو 405 دينار مقارنة بـ403 دينار.

أسعار آخر التعاملات في المصرف المركزي

وفي آخر التعاملات بالسوق الرسمية، وحسب نشرة المصرف المركزي ليوم الثلاثاء، استقر متوسط سعر الدولار عند 4.83 دينار.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.24 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.11 دينار، والليرة التركية عند سعر صرف 0.15 دينار.

كما بقي سعر صرف الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار. بينما ارتفع الدينار التونسي إلى 1.55 بعد أن كان 1.52 دينار ليبي.