وصولها سيستغرق ساعات.. إيران تهاجم إسرائيل بطائرات بدون طيار

أخبار ليبيا 24

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار على إسرائيل، يوم السبت، لكن الأمر سيستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، مع تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقال مصدران أمنيان في العراق، وفقا لرويترز، إنه جرى رصد عشرات الطائرات بدون طيار وهي تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق المجال الجوي العراقي، فيما وصفه تلفزيون “برس” الإيراني بأنه “ضربات واسعة النطاق بطائرات بدون طيار” من قبل الحرس الثوري.

تهديد إيران

وتعهدت طهران بالرد على ما وصفته بضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل أسفرت عن مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار القادة. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر إيران يوم الجمعة من مهاجمة إسرائيل بعد أن قال إن مثل هذا السيناريو يبدو وشيكاً، تعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار ستنطلق في أي مناطق مهددة وإن دفاعاته مستعدة للتعامل معها.

وقالت إسرائيل والأردن، الذي يقع بين العراق وإسرائيل، إنهما سيغلقان مجالهما الجوي مساء السبت.

وأدت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، التي دخلت الآن شهرها السابع، إلى تفاقم التوترات في المنطقة، وامتدت إلى جبهات مع لبنان وسوريا، وتسببت في نيران بعيدة المدى على أهداف إسرائيلية من أماكن بعيدة مثل اليمن والعراق.