أخبار دوليةالأخبار

وصولها سيستغرق ساعات.. إيران تهاجم إسرائيل بطائرات بدون طيار

14 أبريل، 2024 12:58 ص
0 0
وصولها سيستغرق ساعات.. إيران تهاجم إسرائيل بطائرات بدون طيار

أخبار ليبيا 24

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار على إسرائيل، يوم السبت، لكن الأمر سيستغرق ساعات للوصول إلى أهدافها، وهو هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين العدوين الإقليميين، مع تعهد الولايات المتحدة بدعم إسرائيل.

وقال مصدران أمنيان في العراق، وفقا لرويترز، إنه جرى رصد عشرات الطائرات بدون طيار وهي تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق المجال الجوي العراقي، فيما وصفه تلفزيون “برس” الإيراني بأنه “ضربات واسعة النطاق بطائرات بدون طيار” من قبل الحرس الثوري.

تهديد إيران

وتعهدت طهران بالرد على ما وصفته بضربة إسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل أسفرت عن مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري، بينهم اثنان من كبار القادة. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حذر إيران يوم الجمعة من مهاجمة إسرائيل بعد أن قال إن مثل هذا السيناريو يبدو وشيكاً، تعهد بالوقوف إلى جانب إسرائيل ضد طهران.

وصولها سيستغرق ساعات.. إيران تهاجم إسرائيل بطائرات بدون طيار

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار ستنطلق في أي مناطق مهددة وإن دفاعاته مستعدة للتعامل معها.

وقالت إسرائيل والأردن، الذي يقع بين العراق وإسرائيل، إنهما سيغلقان مجالهما الجوي مساء السبت.

وأدت الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس، التي دخلت الآن شهرها السابع، إلى تفاقم التوترات في المنطقة، وامتدت إلى جبهات مع لبنان وسوريا، وتسببت في نيران بعيدة المدى على أهداف إسرائيلية من أماكن بعيدة مثل اليمن والعراق.

الوسوم
14 أبريل، 2024 12:58 ص
0 0

المزيد من الأخبار

المئات في عاصمة النيجر يطالبون برحيل الجيش الأمريكي

المئات في عاصمة النيجر يطالبون برحيل الجيش الأمريكي

14 أبريل، 2024 12:00 ص
وفاة فرج ساطي أحد رموز الأهلي بنغازي وبطل ليبيا كلاعب 3 مرات بدوري كرة القدم

وفاة فرج ساطي أحد رموز الأهلي بنغازي وبطل ليبيا كلاعب 3 مرات بدوري كرة القدم

13 أبريل، 2024 10:30 م
بعد أيام من تحذيرها لإسرائيل.. إيران تحتجز سفينة شحن في مضيق هرمز

بعد أيام من تحذيرها لإسرائيل.. إيران تحتجز سفينة شحن في مضيق هرمز

13 أبريل، 2024 10:46 م
أصيب بست رصاصات.. "علاء" شاب بطل في "حرب بنينا" ضد التطرف (الجزء الثاني)

أصيب بست رصاصات.. “علاء” شاب بطل خاض “حرب بنينا” ضد التطرف (الجزء الثاني)

13 أبريل، 2024 9:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى