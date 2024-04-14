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دوي صفارات الإنذار وانفجارات في أنحاء إسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما انتقاميا

14 أبريل، 2024 2:12 ص
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دوي صفارات الإنذار وانفجارات في أنحاء إسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما انتقاميا

أخبار ليبيا 24

أطلقت إيران سربا من الطائرات بدون طيار المتفجرة وأطلقت صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت في أول هجوم مباشر لها، ما يهدد بتصعيد كبير، إذ تعهدت الولايات المتحدة بدعم “صارم” لتل أبيب.

ودوت صفارات الإنذار ونشرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية مقاطع فيديو على منصة (إكس)، وقالت إنها للهجمات الإيرانية على الأراضي المحتلة. وذكرت إن أحد المشاهد يسجل لحظة إصابة صاروخ إيراني بشكل مباشر بمنطقة النقب.

الطائرات الإيرانية

وقال جيش الاحتلال إن أكثر من 100 طائرة بدون طيار انطلقت من إيران، وأفادت مصادر أمنية في العراق والأردن بأن العشرات شوهدت تحلق في سماء المنطقة، وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أسقط بعضها.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله إنه سيكون هناك “رد كبير” على الهجوم.

دوي صفارات الإنذار وانفجارات في أنحاء إسرائيل بعد أن شنت إيران هجوما انتقاميا

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن مصدر قوله إن الجيش الإيراني أطلق أيضًا موجة من الصواريخ الباليستية.

وتوعدت طهران بالرد على ما وصفته بالضربة الإسرائيلية على قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، والتي أسفرت عن مقتل سبعة ضباط في الحرس الثوري من بينهم اثنان من كبار القادة، وقالت إن الضربة كانت عقابا على “جرائم إسرائيلية”. ولم تؤكد تل أبيب ولم تنف مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية.

وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: “إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر، فإن رد طهران سيكون أكثر شدة بكثير”، محذرة الولايات المتحدة من “الابتعاد”. لكنها قالت أيضا إن إيران الآن “تعتبر الأمر قد انتهى”.

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14 أبريل، 2024 2:12 ص
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