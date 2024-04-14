أوبك: ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت بيانات منظمة أوبك أن ليبيا استردت مكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا خلال شهر مارس 2024.

في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني من أزمة حقيقية وصل فيها سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى 7.38 دينار، وارتفاع فاحش في أسعار المنتجات في الأسواق.

وقال التقرير الشهري للمنظمة إن ليبيا تفوقت على نيجيريا بفارق ضئيل، وارتفع إنتاجها من النفط الخام إلى 1.24 مليون برميل يوميا في مارس، مقارنة بـ1.17 مليون برميل يوميا في شهر فبراير، بزيادة قدرها 5.7 %.

وأشار التقرير إلى انخفاض إنتاج نيجيريا من 1.32 مليون برميل يومياً في فبراير إلى 1.23 مليون برميل في مارس، مما أدى إلى تراجعها للمركز الثاني.

حصيلة إنتاج ميناء الحريقة لشهر مارس

وقد تجاوزت صادرات ميناء الحريقة في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر مارس الماضي 5 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 5 ناقلات نفطية.

وبحسب مصادر “أخبار ليبيا 24” أن الناقلة الأولى “انيرجي تريومف” شحنت مليون برميل إلى الصين، وأن الناقلة النفطية الثانية “سي سابفيرو” شحنت مليون برميل إلى الصين.

بينما الناقلة النفطية الثالثة “ماران هومر” شحنت مليون برميل إلى مالطا، مشيرة إلى أن الناقلة النفطية الرابعة “دلتا هرموني” شحنت مليون برميل إلى الصين، والناقلة النفطية الخامسة “نيسوس كيو فونيس” شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.