أبو سنينة: مرضى الإيدز يعانون الإهمال وطرابلس تستحوذ على الإمكانات

قال وائل محمد أبو سنينة، عضو اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، إن مرضى الإيدز يواجهون تحديات مصيرية جراء إهمال أغلب الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد بعد 2011 لملف علاجهم.

وأوضح أبو سنينة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأضواء لاتسلط على مرضى الإيدز إلا خلال اليوم العالمي للمرضى المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ثم ينسى الجميع معاناتهم، منتقداً إهمال وتباطؤ الحكومتين الليبيتين في متابعة أوضاع هؤلاء المرضى.

وأضاف أبو سنينة أن الدواء الذي تدعمه الدولة لـ أكثر من 7 آلاف مريض، يسبب مضاعفات جمة لمن تم حقنهم عمداً بالفيروس، كون الأخير معدلاً جينياً، لافتا إلى أن المرضى – وهو أحد من تم حقنهم بالفيروس – ظلوا تقريباً دون دواء ملائم لفترات غير هينة، ودون صرف أي مخصصات مالية تساعدهم على شرائه، أو علاجهم بالخارج، ما أدى إلى ارتفاع الوفيات بصفوفهم.

وأكد أبو سنينة أنهم نظموا طيلة الفترة التي حرموا فيها الدواء مظاهرات، واعتصامات، وبعضها كان أمام مقرات الحكومتين، للاعتراض على إهمالهم، لكن من دون استجابة، موضحا أنه مع استمرار المظاهرات تم استيراد كمية من الأدوية تكفي لأشهر قليلة عبر مركز الأمراض السارية ببنغازي، بعد ذلك تم إيفاد بعض الحالات للعلاج بالخارج.

وطالب أبو سنينة بضرورة تسهيل استيراد دفعة جديدة من الأدوية الملائمة لقرب نفاد الكمية الموجودة، مشددا على ضرورة تفعيل الاتفاقية التي كان الاتحاد الأوروبي أبرمها مع ليبيا قبل 2011، في إطار التسوية النهائية للقضية، والتي تضمنت حقوقاً كثيرة للأطفال المحقونين، بمقدمتها العلاج بمشافي دول الاتحاد.

واعتبر أبو سنينة أن نقص المشافي والأطباء المختصين، بالإضافة إلى الوصم الاجتماعي، معاناة أخرى تتحملها شريحة المحقونين، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية تضم مركزاً طبياً به إمكانيات بشرية وفنية للتعامل مع مرضى الإيدز، في حين لا يوجد في المنطقة الشرقية -التي يقطن بها أكثر من 80 في المائة من شريحة المحقونين- إلا مركز واحد للأمراض السارية كان متهالكاً، وحاليا قيد الصيانة، منتقدا عدم حرص الحكومات على تعبئة الإعلام للتوعية بالمرض.