وفاة فرج ساطي أحد رموز الأهلي بنغازي وبطل ليبيا كلاعب 3 مرات بدوري كرة القدم

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توفي اللاعب الليبي السابق فرج ساطي المتوّج كلاعب مع فريقه الأهلي بنغازي بلقب الدوري الليبي في كرة القدم لثلاث مواسم في سبعينيات القرن الماضي، بحسب ما أعلن ناديه الأهلي بنغازي وعائلته.

وأعلن الأهلي بنغازي، اليوم السبت، في بيان أنّه “تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة قامة من قامات الكيان الأستاذ الفاضل “فرج ساطي”.

وكان “ساطي” قد أجرى قبل أيام عملية “دعامة” لأحد شرايين القلب في بنغازي.

فرج ساطي.. الأسطورة وصخرة الدفاع

ويعد “ساطي” متوسط وصخرة دفاع فريق الأهلي بنغازي، أحد أبرز المدافعين الذين عرفتهم كرة القدم الليبية منذ أواخر الستينيات وحتى أواخر السبعينيات.

وساهم “ساطي” في تتويج الأهلي بنغازي بأول لقب على مستوى بطولة الدوري الليبي لكرة القدم في الموسم الرياضي 69 – 70، إذ كان ضمن رباعي خط ظهر الفريق القوي.

وفي الموسم الرياضي 71 – 72 نجح في التتويج مع فريقه للموسم الثاني ببطولة الدوري الليبي، ثم عاد في الموسم الرياضي 74 – 75 ليساهم في قيادة فريقه الأهلي بنغازي للموسم الثالث للتتويج ببطولة الدوري الليبي.

وبعد اعتزاله الملاعب دخل “ساطي” للمجال الإداري، إذ عمل بمختلف مجالس إدارات النادي الأهلي بنغازي، وتولى مهمة مدير الكرة بالنادي.

وفي تلك الفترة ساهم الراحل مع فريقه في التتويج باللقب الرابع على مستوى بطولة الدوري الليبي، ليكون من اللاعبين القلائل الذين ساهموا في تتويج الأهلي بنغازي بجميع بطولات الفريق على مستوى البطولة المحلية.